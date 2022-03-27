Под ОП проходит акция предпринимателей под названием "Похороны микробизнеса"

13:34 29 июня Киев, Украина

В столице на акцию протеста вышло около сотни представителей малого бизнеса со всех регионов Украины. Предприниматели требуют защитить упрощённую систему налогообложения.

Основное требование протестующих: принять законопроекты № 3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощённой системы налогообложения, учёта и отчётности.

Митингующие держат плакаты со своими требованиями, а также флаги с символикой SaveФОП.



Кроме того, протестующие принесли крышку гроба, похоронные венки и траурные ленты.



При попытке митингующих пройти к зданию Кабмина, Офиса президента, Комитета Верховной Рады и к самой Верховной Раде между ними и правоохранителями несколько раз возникали потасовки.



На данный момент митингующие направляются от Офиса президента к зданию Верховной Рады, а потом планируют вернуться колонной на Майдан Незалежности.