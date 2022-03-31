Непогода в ночь с пятницы на субботу обесточила 93 населенных пункта Украины

Утренняя сводка за 3 июля Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины (ГСЧС) сообщает, что в связи с плохими погодными условиями в шести областях страны, свыше 90 населенных пунктов осталось без электричества.

"По состоянию на 7:00 в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 93 населенных пункта в шести областях (Кировоградская – 30, Черкасская – 30, Киевская – 14, Черниговская – 14, Житомирская – 3 и Запорожская – 1)", – говорится в сообщении.

Указано, что к восстановлению электроснабжения уже привлечены бригады облэнерго.

Накануне электричество было отключено в 124 населенных пунктах Украины. Причиной также была непогода. Под Киевом в селе Бобрица выпал град с куриное яйцо – до пяти сантиметров в диаметре.