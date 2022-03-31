Непогода в ночь с пятницы на субботу обесточила 93 населенных пункта Украины

Утренняя сводка за 3 июля Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины (ГСЧС) сообщает, что в связи с плохими погодными условиями в шести областях страны, свыше 90 населенных пунктов осталось без электричества.
Указано, что к восстановлению электроснабжения уже привлечены бригады облэнерго.
Накануне электричество было отключено в 124 населенных пунктах Украины. Причиной также была непогода. Под Киевом в селе Бобрица выпал град с куриное яйцо – до пяти сантиметров в диаметре.
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