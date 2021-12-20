Жесты помогают учить иностранные языки - результаты эксперимента

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Овладеть иностранным языком означает натренировать наш мозг, а не только дух, что связано с определенными преимуществами в повседневной жизни. Знание иностранного языка влияет на определенные аспекты мышления, ведь когда мы разговариваем, читаем или думаем на родном языке, меняются наши восприятия, решения и даже нравственные принципы. Интересно, что у некоторых людей, говорящих на иностранном языке, меняется и поведение: невольно они жестикулируют больше, ища соответствующего слова.



Но почему? Что общего в языке и движениях? Уже долгое время ученые предполагали, что к речи и языковой памяти привлечены не только классические языковые центры в мозгу. Подозревали, что существенную роль в изучении языка играет проворная кора. Обычно она контролирует движения, но также вовлечена в процесс изучения языка и слов, как показали исследования.



Что происходит в мозгу – с жестами и без них – при изучении языка и какую роль при этом играет моторная кора, выяснили экспериментально Изучая иностранный язык, наш мозг пользуется неожиданным участком – моторной корой. Этот регион, контролирующий движения, приобщается и к изучению и припоминанию незнакомой лексики, доказывает эксперимент . Результаты поддерживают предположение, что жесты и другие движения способствуют изучению речи.Овладеть иностранным языком означает натренировать наш мозг, а не только дух, что связано с определенными преимуществами в повседневной жизни. Знание иностранного языка влияет на определенные аспекты мышления, ведь когда мы разговариваем, читаем или думаем на родном языке, меняются наши восприятия, решения и даже нравственные принципы. Интересно, что у некоторых людей, говорящих на иностранном языке, меняется и поведение: невольно они жестикулируют больше, ища соответствующего слова.Но почему? Что общего в языке и движениях? Уже долгое время ученые предполагали, что к речи и языковой памяти привлечены не только классические языковые центры в мозгу. Подозревали, что существенную роль в изучении языка играет проворная кора. Обычно она контролирует движения, но также вовлечена в процесс изучения языка и слов, как показали исследования.Что происходит в мозгу – с жестами и без них – при изучении языка и какую роль при этом играет моторная кора, выяснили экспериментально

Брайан Матиас (Brian Mathias) из Дрезденского технического университета и его коллеги.

В течение четырехдневного тренинга испытуемые учили иноязычную лексику. Одна группа совмещала обучение с жестами, другая подкрепляла изученное картинками. Суть теста в том, что участники слушали изученные слова и вынуждены были их сразу переводить на родной язык. При этом периодически испытуемым блокировали моторную кору посредством транскраниальной магнитной стимуляции – магнитное поле блокировало сигналы из этого мозгового региона.



Оказалось: если моторную кору заблокировать поначалу, испытуемым существенно труднее удавалось перевести слова. Они потребовали больше времени, чтобы найти соответствие на родном языке. Когда препятствия для моторной коры убирали, замедления не происходило.



Это доказывает, что моторная кора важна для перевода слов с иностранного языка, заверили ученые.

«Очевидно, память о недавно изученных иностранных словах зависит от сенсомоторного контекста, в котором эти слова изучались, – сказал Матиас. – Интересно, что этот эффект заметен как при изучении конкретных слов – например, «скрипка», так и абстрактных – типа «демократия»».

Эти результаты согласовываются с предварительными исследованиями, когда моторную кору у испытуемых блокировали уже во время обучения.

Участникам без помощи этого региона гораздо сложнее удавалось запомнить новые вымышленные слова.

Вместе эксперименты подтверждают предположение, что моторная кора играет важную роль при изучении, припоминании и переводе языка – и ее роль в обучении тем более отчетлива, чем сильнее этап обучения сопровождается жестами или движениями.



По мнению ученых, применение жестов может представлять ценную помощь для быстрого овладения чужим языком.