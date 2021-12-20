Запуск «Джеймса Уэбба» снова перенесли, теперь на 24 декабря

NASA сообщило о переносе запуска телескопа Джеймса Уэбба еще на два дня – на 24 декабря. Уже заправленный топливом телескоп столкнулся с проблемами связи между телескопом и системой ракеты-носителя.
Пока «Габбл» полностью возобновляет свою научную работу после потери синхронизации между инструментами и получает новый пятилетний контракт на 32 году своей работы, его преемник, телескоп Джеймса Уэбба, уже 14 лет ждет своего запуска.
В конце лета он наконец закончил свои испытания и должен в ноябре этого года на 5-10 лет отправиться во вторую точку Лагранжа системы Земля-Солнце. Он должен обойти «Габбл» в точности исследований со своими гораздо большими зеркалами и научными инструментами нового поколения, которые позволят изучать космос в более низком частотном диапазоне и видеть объекты с большим красным смещением, которые «Габблу» не под силу.
Однако уже в начале сентября «Джеймс Уэбб» получил новую дату запуска – 18 декабря. И уже через месяц в результате неудачной подготовки телескопа к интеграции с ракетой-носителем Ariane 5 ее перенесли на четыре дня. Созванная комиссия отчиталась, что никаких повреждений в результате инцидента с телескопом не произошло, поэтому они дали разрешение на заправку телескопа топливом. И в начале этой недели телескоп прошел эту десятидневную процедуру и с заправочной площадки космодрома Куру телескоп затем должен был переехать в комплекс финального сборника.
И уже сейчас NASA сообщило, что команда вынуждена снова перенести запуск. В этот раз на 24 декабря. Из сообщения агентства известно, что возникли проблемы со связью между Джеймсом Уэббом и системой ракеты-носителя Ariane 5. Детали пока неизвестны, а окончательно о запуске NASA должно определиться 17 декабря.
Пока «Габбл» полностью возобновляет свою научную работу после потери синхронизации между инструментами и получает новый пятилетний контракт на 32 году своей работы, его преемник, телескоп Джеймса Уэбба, уже 14 лет ждет своего запуска.
В конце лета он наконец закончил свои испытания и должен в ноябре этого года на 5-10 лет отправиться во вторую точку Лагранжа системы Земля-Солнце. Он должен обойти «Габбл» в точности исследований со своими гораздо большими зеркалами и научными инструментами нового поколения, которые позволят изучать космос в более низком частотном диапазоне и видеть объекты с большим красным смещением, которые «Габблу» не под силу.
Однако уже в начале сентября «Джеймс Уэбб» получил новую дату запуска – 18 декабря. И уже через месяц в результате неудачной подготовки телескопа к интеграции с ракетой-носителем Ariane 5 ее перенесли на четыре дня. Созванная комиссия отчиталась, что никаких повреждений в результате инцидента с телескопом не произошло, поэтому они дали разрешение на заправку телескопа топливом. И в начале этой недели телескоп прошел эту десятидневную процедуру и с заправочной площадки космодрома Куру телескоп затем должен был переехать в комплекс финального сборника.
И уже сейчас NASA сообщило, что команда вынуждена снова перенести запуск. В этот раз на 24 декабря. Из сообщения агентства известно, что возникли проблемы со связью между Джеймсом Уэббом и системой ракеты-носителя Ariane 5. Детали пока неизвестны, а окончательно о запуске NASA должно определиться 17 декабря.
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