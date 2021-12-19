Заменители сахара провоцируют более сильный аппетит — исследование

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Многие употребляют искусственные заменители сахара, чтобы удовлетворить тягу к сладкому, не потребляя калорий. Однако влияние на здоровье заменителей сахара остается противоречивым. Да, существуют свидетельства того, что искусственные подсластители могут способствовать развитию диабета и усугублять риск инсульта. Даже для похудения эффективность этих веществ неопределенна. До этого исследования оказывали противоречивые результаты относительно того, как заменители сахара влияют на аппетит, метаболизм глюкозы и вес тела.



Команда во главе с Александрой Юнкер (Alexandra Yunker) из Университета Южной Каролины в Лос-Анджелесе проанализировала, как искусственный заменитель сукралозы влияет на аппетит и мозговую активность среди разных групп испытуемых. При этом ученые сосредоточили Заменители сахара хотя и совсем не содержат калорий, но у некоторых людей могут усиливать аппетит и таким образом препятствовать похудению. Это доказывают сканирование мозга и поведенческие тесты, которые проходили испытуемые после потребления либо сахарного напитка, либо лишенного сахара лимонада. Напиток, содержавший заменитель сахара, усиливал желание съесть что-нибудь калорийное. Особенно выражен этот эффект у женщин и людей с сильным избыточным весом, сообщают ученые.Многие употребляют искусственные заменители сахара, чтобы удовлетворить тягу к сладкому, не потребляя калорий. Однако влияние на здоровье заменителей сахара остается противоречивым. Да, существуют свидетельства того, что искусственные подсластители могут способствовать развитию диабета и усугублять риск инсульта. Даже для похудения эффективность этих веществ неопределенна. До этого исследования оказывали противоречивые результаты относительно того, как заменители сахара влияют на аппетит, метаболизм глюкозы и вес тела.Команда во главе с Александрой Юнкер (Alexandra Yunker) из Университета Южной Каролины в Лос-Анджелесе проанализировала, как искусственный заменитель сукралозы влияет на аппетит и мозговую активность среди разных групп испытуемых. При этом ученые сосредоточили

свое внимание прежде всего на половом различии этого поведения, а также на различиях среди людей с разным весом тела.

«Применение искусственных подсластителей – противоречиво, поскольку многие применяют их для похудения, – сказала коллега Юнкерс Кейтлин Пейдж (Kathleen Page). – Некоторые исследования указывают на их действенность, в то же время другие свидетельствуют о способности заменителей сахара приводить к увеличению веса, диабета второго типа и других метаболических расстройств. Наше исследование проанализировало разные группы населения, чтобы выяснить причину столь противоречивых результатов».

В свое исследование ученые пригласили 74 мужчин и женщин с разным весом тела. Они трижды приходили в лабораторию и каждый раз им предлагали выпить 300 миллилитров либо подслащенного обычным столовым сахаром лимонада, либо напитка с сукралозой, либо воды. В течение следующих двух часов ученые несколько раз отбирали у испытуемых анализ крови, в котором определяли уровень глюкозы, инсулина и других гормонов, важных для обмена веществ.



Затем ученые показали участникам картинки калорийной пищи, например бургера или доната, и во время этого с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) наблюдали, как сильно активировались мозговые регионы, связанные с аппетитом и тягой к пище.



Результат:

«Когда женщины употребляли напиток с сукралозой вместо сахара, их мозговые регионы, в том числе средняя фронтальная кора и орбифронтальная кора, реагировали на картинки калорийной пищи сильнее», – сообщили ученые.

Эти мозговые регионы связаны с ненасытностью и аппетитом. У испытуемых мужчин этот эффект не был существенным. Возможно, это означает: мозг женщин чувствительнее к сладкому и тем нейронным эффектам, которые оно провоцирует, сказала команда.

Различия также заметили среди людей разных весовых категорий: если принимать во внимание только людей со значительным избыточным весом, то представители обоих полов имели отчетливую мозговую реакцию после потребления заменителей сахара. Среди людей с нормальным и с незначительным избыточным весом этого не заметили. То есть люди, страдающие ожирением, сильнее чувствуют способность заменителей сахара стимулировать аппетит.



В крови ученые не обнаружили ни одного полового или весового различия в реакции на заменители сахара. После потребления сахарного напитка рос уровень как инсулина, так и сахара, а уровень сигнализирующих голод гормонов снижался. Сукралоза не продемонстрировала такого эффекта.

«Эти результаты согласовываются с предварительными данными о том, что сукралоза, потребляемая на голодный желудок и не заедая, не влияет на продукты метаболизма и регулирующие его гормоны», – сказали ученые.

На завершающем фуршете испытуемые ели больше, если накануне получили напиток с сукралозой вместо сахара. Это касалось женщин в большей степени, чем мужчин.

«Но ни мужчины, ни женщины не употребили в полной мере столько калорий, сколько поступило в организм со сладким напитком», – сказали ученые.

Несмотря на сильный аппетит, лимонад с заменителем сахара в этом исследовании помог участникам потреблять меньше калорий.



Однако: в отличие от реальной жизни, в эксперименте испытуемые употребляли только напиток, они ничего не ели.

«Обнаружены ли в этом исследовании связи между полом и степенью ожирения, с одной стороны, и различными реакциями на сукралозу, с другой, изменились бы, если бы вместе с подсластителями употреблять углеводы, нужно еще выяснить в будущих разведках», – написали ученые.

По словам Пейдж, исследование может помочь объяснить разногласия в результатах предыдущих исследований.