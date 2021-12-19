За 160 лет средняя температура тела человека снизилась - ученые

За последние 160 лет средняя температура тела человека снизилась на 0,6 градуса, поэтому стандартный показатель 37 градусов больше не является нормой – доказало масштабное американское исследование. Согласно его результатам наш обмен веществ замедлился. Но почему? Ученые объясняют это лучшим состоянием здоровья и кондиционированием помещений.
Температура тела – важный показатель здоровья: выше или ниже нормальной, она указывает на инфекцию, переохлаждение или другие болячки. Кроме того, время суток, возраст, вес и рост влияют на обмен веществ, а значит – и на внутренний термостат.
Тем не менее, существует официальная норма: с 1851 года температура, измеренная во рту, должна составлять 37 градусов. Ее определил немецкий врач Карл Райнбольд Вундерлих, измерив миллион температур 25 000 пациентов в Лейпциге.
Удивительно: современные исследования все чаще фиксируют показатели ниже 37 градусов. До сих пор все же было неясно, причина в самом методе измерения и в калибровке термометров или в физиологических изменениях.
Температура тела – важный показатель здоровья: выше или ниже нормальной, она указывает на инфекцию, переохлаждение или другие болячки. Кроме того, время суток, возраст, вес и рост влияют на обмен веществ, а значит – и на внутренний термостат.
Тем не менее, существует официальная норма: с 1851 года температура, измеренная во рту, должна составлять 37 градусов. Ее определил немецкий врач Карл Райнбольд Вундерлих, измерив миллион температур 25 000 пациентов в Лейпциге.
Удивительно: современные исследования все чаще фиксируют показатели ниже 37 градусов. До сих пор все же было неясно, причина в самом методе измерения и в калибровке термометров или в физиологических изменениях.
Чтобы объяснить, что стоит за процессом охлаждения, Процив и ее коллеги проанализировали температуру в общей сложности 677 000 мужчин и женщин, родившихся в совершенно разные годы. Эти долгосрочные серии измерения достигают 1862-го, то есть иследование в целом охватывает 157 лет. Большое количество участников позволило ученым определить влияние метода измерения на результаты.
Выяснилось, что средняя температура тела действительно снизилась.
Выяснилось, что средняя температура тела действительно снизилась.
Вместо 37 градусов нормальная температура мужчин сегодня составляет 36,4 градуса.
На основе своих анализов ученые предположили, что это настоящие изменения, которые невозможно объяснить разницей между людьми.
Это значит, что за последние 200 лет физиология человека заметно изменилась. Обмен веществ в состоянии покоя – основной фактор воздействия на температуру тела, то есть он должен слегка уменьшиться с середины XIX века.
Но что может быть причиной? По мнению ученых, одним из факторов может стать лучшее состояние здоровья и уменьшение хронических воспалений среди современного населения. Ведь когда организм борется с патогеном и иммунная система работает по полной, обмен веществ и температура тела повышаются – даже когда выразительной горячки нет. В XIX веке инфекции и воспаления было сложно лечить, поэтому многие страдали от латентных инфекций.
Вторым фактором есть условия жизни.
Но в XIX веке жилье зимой отапливали плохо, а летом они не были охлаждены. Поэтому люди часто находились в неоптимальных средах, поэтому их метаболизм потребовал больше энергии, чтобы держать температуру тела в оптимальном диапазоне. Сегодня большинство людей живет в климатизированной среде, что приводит к снижению скорости метаболизма.
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