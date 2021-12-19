За 160 лет средняя температура тела человека снизилась - ученые

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Температура тела – важный показатель здоровья: выше или ниже нормальной, она указывает на инфекцию, переохлаждение или другие болячки. Кроме того, время суток, возраст, вес и рост влияют на обмен веществ, а значит – и на внутренний термостат.



Тем не менее, существует официальная норма: с 1851 года температура, измеренная во рту, должна составлять 37 градусов. Ее определил немецкий врач Карл Райнбольд Вундерлих, измерив миллион температур 25 000 пациентов в Лейпциге.



Удивительно: современные исследования все чаще фиксируют показатели ниже 37 градусов. До сих пор все же было неясно, причина в самом методе измерения и в калибровке термометров или в физиологических изменениях. За последние 160 лет средняя температура тела человека снизилась на 0,6 градуса, поэтому стандартный показатель 37 градусов больше не является нормой – доказало масштабное американское исследование. Согласно его результатам наш обмен веществ замедлился. Но почему? Ученые объясняют это лучшим состоянием здоровья и кондиционированием помещений.Температура тела – важный показатель здоровья: выше или ниже нормальной, она указывает на инфекцию, переохлаждение или другие болячки. Кроме того, время суток, возраст, вес и рост влияют на обмен веществ, а значит – и на внутренний термостат.Тем не менее, существует официальная норма: с 1851 года температура, измеренная во рту, должна составлять 37 градусов. Ее определил немецкий врач Карл Райнбольд Вундерлих, измерив миллион температур 25 000 пациентов в Лейпциге.Удивительно: современные исследования все чаще фиксируют показатели ниже 37 градусов. До сих пор все же было неясно, причина в самом методе измерения и в калибровке термометров или в физиологических изменениях.

«Вопрос, меняется ли средняя температура со временем – это больше, чем просто академическое любопытство, – объяснила Мирослава Процив (Myroslava Protsiv) из Стэнфордского университета и его коллеги. – Ведь температура человеческого тела – это весомый показатель основной скорости обмена веществ».

Чтобы объяснить, что стоит за процессом охлаждения, Процив и ее коллеги проанализировали температуру в общей сложности 677 000 мужчин и женщин, родившихся в совершенно разные годы. Эти долгосрочные серии измерения достигают 1862-го, то есть иследование в целом охватывает 157 лет. Большое количество участников позволило ученым определить влияние метода измерения на результаты.



Выяснилось, что средняя температура тела действительно снизилась.

«Мы определили, что мужчины, родившиеся в начале XIX века, имели температуру выше 0,59 градуса, чем современные мужчины», – сообщили ученые.

Вместо 37 градусов нормальная температура мужчин сегодня составляет 36,4 градуса.

«Что касается женщин, то их температура тела с 90-х годов ХIХ века снизилась примерно на 0,32 градуса», – сказала Процив с коллегами.

На основе своих анализов ученые предположили, что это настоящие изменения, которые невозможно объяснить разницей между людьми.

«Мы считаем, что отмеченное отличие отражает физиологические изменения», – констатируют ученые.

Это значит, что за последние 200 лет физиология человека заметно изменилась. Обмен веществ в состоянии покоя – основной фактор воздействия на температуру тела, то есть он должен слегка уменьшиться с середины XIX века.

«Тепло – побочный продукт метаболических процессов», – объяснили ученые. Современные люди лучше питаются и имеют больший вес, то есть скорость обмена веществ и температура тела у них должны вырасти. В то же время они уменьшаются. "Мы видим в этом доказательство того, что охлаждение тела не зависит от изменений массы", - сказала ученая.

Но что может быть причиной? По мнению ученых, одним из факторов может стать лучшее состояние здоровья и уменьшение хронических воспалений среди современного населения. Ведь когда организм борется с патогеном и иммунная система работает по полной, обмен веществ и температура тела повышаются – даже когда выразительной горячки нет. В XIX веке инфекции и воспаления было сложно лечить, поэтому многие страдали от латентных инфекций.

«Экономическое развитие, лучшие стандарты жизни и гигиены, меньше хронических заболеваний, гигиена зубов, уменьшение туберкулеза и малярии, начало эры антибиотиков – эти факторы совместно привели к уменьшению хронических заболеваний сегодня», – сказала Процив с коллегами.

Вторым фактором есть условия жизни.

«Обмен веществ в состоянии покоя растет, когда температура среды расположена в диапазоне выше или ниже относительно термонейтральной зоны – той, в которой люди могут стабильно поддерживать свою нормальную температуру с минимальными энергетическими затратами», – пояснила ученая.