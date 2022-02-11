14:46 11 Февраль Киев, Украина





В компании также рассказали о других изменениях, которые планируется внедрить в течение 2022 года.



Что изменится на YOUTUBE YouTube планирует создать метавселенную в 2022 году, говорится в блоге компании. Пока в YouTube не сообщают деталей, но говорят, что метавселенную начнут реализовывать через игры.В компании также рассказали о других изменениях, которые планируется внедрить в течение 2022 года.Что изменится на YOUTUBE

Пользователи смогут использовать блокчейн-технологии и NFT, чтобы продавать подписчикам свои фото и видео.

Улучшат YouTube Shorts: можно будет создавать короткометражки, появятся новые эффекты и инструменты редактирования.

Ежедневное время просмотра прямых трансляций за 2021 год увеличилось более чем в три раза, поэтому планируется внедрить возможность совместных прямых эфиров вместе с другими пользователями. Также к видео и трансляциям могут добавить функцию видеокомментариев.

Обновят статистику в YouTube Studio, чтобы авторы видео лучше понимали спрос подписчиков.

Тестируют новый способ сортировки комментариев, которые привязаны к определенному моменту времени в ролике.

Можно будет купить товар с видео. Для этого нужно будет нажать на значок корзины в нижнем левом углу экрана, просмотреть каталог и выбрать необходимое.

Сервис YouTube Shorts стал доступен в Украине в июле 2021 года. В начале декабря 2021 стало известно, что авторы контента, которые снимают короткие видео, смогут получить ежемесячные бонусные выплаты.