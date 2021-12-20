Японские ученые создали дрон-насекомое с крыльями и без аккумулятора

Уже никого не удивить «подкованной блохой», но все же прогресс настолько быстро движется вперед, что чудеса современного мира поражают ничуть не меньше. Причем, если от подкованной блохи пользы было ни на копейку, то современные изобретения всегда имеют целевое практическое назначение.

Удивительное крохотное изобретение японских ученых из Toyota Central R&D Labs потрясает своими возможностями. Это дрон по виду и размеру напоминающий насекомое.

Основной трудностью в создании таких крохотных дронов, по словам исследователя Такаши Одзаки, стала невозможность оснастить его мощным зарядным устройством, которое позволит иметь запас энергии для длительной работы. На помощь пришли бесконтактные источники питания, использующие электромагнитные волны. Ученые оснастили дрон колеблющимся пьезоэлектрическим приводом, который питается от дипольной антенны 5 ГГц.

Особую схожесть аппарата с насекомым придают созданные по высоким технологиям крылышки. Во время полета это электронное насекомое взмахивает тончайшими крыльями, которые попарно обращены друг к другу, и очень напоминает полет стрекозы.

"Такая конструкция обеспечивает хороший баланс мощности и веса и обеспечивает эффективность полета, как у живых насекомых", — сказал Одзаки.

Во время испытаний крошка-дрон, подтвердил свою схожесть с насекомым: он смог плавно взлететь и держаться в воздухе, подпитываясь от беспроводной зарядки. Это позволило сделать вывод, что создание подобных устройств, требующие большой мощности при небольших размерах, вполне реально.

Созданный дрон весит всего 1,8 г. Он в 25 раз легче всех созданных до него подобных механизмов. Только представьте, насколько незаменимым может стать такой летающий аппарат в спасательных или исследовательских операциях. Ведь он сможет проникнуть и исследовать самые узкие и недоступные места, будь то трубы, щели или те места, куда человеку попасть опасно для жизни.