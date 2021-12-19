Японские ученые: как пробежка влияет на мозговую активность и настроение

О пользе физической нагрузки для здоровья и настроения известно всем, а особенно японским долгожителям. Именно японские ученые из Университета Цукуба повели глубокое изучение взаимосвязи этих факторов. По их убеждению, легкая пробежка в течение 10 минут может поднять общее настроение и улучшить умственные способности человека. Отчет об этом исследовании можно прочесть в издании Scientific Reports.

Особое внимание было обращено на активность в префронтальной зоне коры головного мозга, в которой происходит регуляция настроения и руководство исполнительными функциями (сознательный контроль мыслей и действий). Именно эта часть мозга активируется через прилив крови во время пробежек, установили ученые.

Примечательно то, что для занятий бегом не нужно никакое оборудование и специальная подготовка. Он доступен большинству людей. Это может быть бег в парке, на стадионе, а может быть даже на открытом балконе. Ведь в беге основное – не движение вперед, а характерные для бегущего человека движения. Эти движения можно выполнять на месте даже не отрывая ступню от пола. Даже в таком виде бег остается хорошей формой активности.

"Пробежка требует сбалансированных движений тела, что способствует увеличению активности нейронов в префронтальной коре и улучшает другие функции мозга", — объясняет биохимик Хидики Соя из Университета Цукуба.

Нет спора об улучшении психологического состояния и общего физического здоровья после физической нагрузки. Но насколько бег полезен для умственного состояния – вопрос был практически не исследован.

Проведя исследование состояния 26-ти участников после 10-минутных пробежек, ученые пришли к выводу, что участники намного быстрее отвечали на вопросы теста и сами отмечали у себя повышение настроения. В процессе опроса применялся словесно-цветовой тест Струпа, который определяет скорость реакции мыслительного процесса.

Кроме того, ученые утверждают, что даже непродолжительная физическая активность улучшает концентрацию внимания, благотворно сказывается на здоровье сердца и метаболизме.

Однако перед тем, как начать занятия бегом, нужно обратить внимание на имеющиеся хронические заболевания и посоветоваться с лечащим врачом.