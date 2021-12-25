Японские инженеры придумали имитацию ходьбы — подставки под ноги с вибромоторами

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Японские инженеры представили дополнение к шлему виртуальной реальности — подставки под ноги с вибромоторами, имитирующими ощущение от ходьбы. Система сама подбирает необходимую вибрацию под 360-градусные ролики, оценивая траекторию движения камеры. Как вибрациями почувствовать и шаги по снегу, и прогулку по газону, ученые уточнили в статье, опубликованной в журнале IEEE Access.



Как ходить в виртуальной реальности?



Системы виртуальной ходьбы можно разделить на активные и пассивные. Во первых вам придется самостоятельно двигать конечностями, чтобы пройтись в виртуальной среде, а во вторых для этого используются сенсорные стимулы и пассивные движения конечностей или всего тела. Иллюзию собственного движения можно создать комбинацией слуховых и тактильных раздражителей, а также, например, дрожью камеры. Также можно электростимулировать мышцы ног или использовать вибрацию.



На последнем варианте остановились инженеры Технологического института Тойохаси и научили свой VR-стенд генерировать вибрации для панорамных роликов, снятых с первого лица. Вибрация может передать ощущение податливости почвы (снега, травы и песка), что в дополнение к визуальным стимулам заставит вас ходить в VR-шлеме даже сидя.



Как работает система?



Ученые предложили систему виртуальной ходьбы, состоящую из стула и двух подставок под ноги, в каждой из которых по два вибромотора. Они создают вибрацию для носка и пятки ноги, причем алгоритм помогает системе подобрать специфические параметры вибрации под каждый тип среды: коридор в здании, газон на улице, бетонная дорога и заснеженная тропа.



Создавать специальные вибрации помогает оценка траектории движения точки обзора с помощью одновременной визуальной локализации и отображения (визуальный SLAM). По словам разработчиков, разработанная система может превращать любые 360-градусные видеоролики в реалистичные виртуальные прогулки благодаря вибрациям. Систему также опробовали на добровольцах, оценивших чувство ходьбы, даже если вибрации не совпадали с типом сцены. Хотя уровень реалистичности в соответствии с вибрацией с роликом был гораздо выше.