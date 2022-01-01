Япония готовит к запуску первый в мире деревянный спутник

Со времен начала освоения космоса были запущены миллионы космических аппаратов. Часть из них со временем стала просто «космическим мусором», засорив до опасного состояния околоземные орбиты. А некоторые падали на землю, также засоряя собой уже саму планету. Пролетая плотные атмосферные слои, металлические части спутников и прочих аппаратов не сгорали, и на земле они будут разлагаться тысячи лет.

Ученые всего мира задумались над изменением ситуации с утилизацией этого мусора. И только японским коллегам пришла мысль о возможном использовании в этих целях древесины. Во-первых, древесина намного дешевле сложных металлов, а во-вторых – она экологически безвредна и быстро разлагается.

В канун 2022 года японское агентство Kyodo сообщило о предстоящем запуске совершенно нового спутника. Дело в том, что ведут подготовку к созданию первого в мире деревянного спутника.

В работе по созданию такого необычного спутника задействованы специалисты из Киотского университета и компании Sumitomo Forestry при поддержке Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Сообщается, что уже в феврале астронавт JAXA Такао Дои во время полета на МКС закрепит снаружи исследовательского модуля на станции деревянные панели из разных сортов деревьев для изучения их свойств и прочности в условиях открытого космоса.

В исследовании будут использованы различные виды твердых древесин. Образцы магнолии, сакуры ямадзакура, а также каменной березы пройдут испытание в течение 9-ти месяцев, в результате из одного из них будет смонтирован корпус нового спутника.

Эко-спутник в виде ящичка размером 10х10х10 будет вмещать в себя необходимое для его работы оборудование. На наружной стороне разместят небольшие солнечные батареи. Запуск долгожданного чудо-аппарата планируется провести в 2023 году.

Таким образом ученые определят, насколько реально использование древесины для создания экологичных космических аппаратов.