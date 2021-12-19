Японцы создали лечебный каркас для людей с травмами спинного мозга

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Почему этот подход к лечению травм спинного мозга исследовали? Группа японских ученых разработала прототип имплантированного каркаса для содействия восстановлению нервов, в частности, спинного мозга . Он образован из прочного полимерного материала в виде многослойной решетки, и как показали предварительные опыты с культурами клеток, позволяет направить рост нейронов вдоль его волокон и через слои для более эффективной регенерации нервов. Разработка и результаты испытания по изобретению описаны в журнале Materials Science and Engineering: C .



Травмы спинного мозга могут приводить к потере чувствительности в частях тела или даже паралича. Восстановить пораженную нервную ткань, которая к тому же обрастает глиальным рубцом, сейчас является сложной задачей, хотя ученые видят разные подходы к решению проблемы. Одни опыты показали потенциал использования наноматериалов с более подвижными, чем обычно, молекулами. А другие указали на высокую эффективность искусственной молекулы, производить которую заставили мышиные нейроны, что привело к устранению паралича вследствие травм спинного мозга у животных.



Еще один вариант заключается в использовании биосовместимых каркасов или решеток, которые имитировали бы среду внеклеточного матрикса для нейронов, стимулируя их к восстановлению. В частности, жизнеспособность этой идеи показали опыты, где для поддержания пораженных нейронов использовали ячеистый гелеобразный материал. В его поры могли мигрировать нейроны, где материал заставлял их производить вещество, способствующее лучшему восстановлению и функционированию аксонов. Однако такие каркасы часто не способствуют ориентации нервных клеток в пространстве и не направляют их рост, хотя это заметно улучшилось.б регенерацию. Обычно нейроны растут радиально, от центра, но в случае с впечатлениями спинного мозга более эффективно, если они будут расти вдоль, соединяя отростками разобщенные травмой края. Инженеры и нейроученые Окинавского института науки и технологий предложили собственный каркасный материал для регенерации спинного мозга и нервов, сочетающий в себе биосовместимость и возможность трехмерного направления роста клеток в нем.



Как создать усовершенствованный каркас для нейронов?



Ученые использовали современную методику, называемую двухфотонной литографией. Она позволяет создавать точные наноразмерные структуры благодаря использованию лазера и светочувствительного жидкого полимера. При попадании полимерного материала под действие лазерного луча он затвердевает, в то время как необработанные участки остаются жидкими и их можно в конце смыть.



Сначала ученые смоделировали, каким должен быть каркас, обеспечивающий направленный рост нейронов. Управляя движением лазера, ученые создали трехмерную квадратную решетку со сторонами 1 на 1 миллиметр и высотой всего в 100 микрометров из синтетического материала IP-Dip. «Пруты» решетки из нановолокон диаметром в 1 микрометр призваны были сымитировать волокнистую структуру внеклеточного матрикса.



Какие свойства показал материал?



Физико-химический анализ указал, что каркас термостабильный (выдерживая нагрев до более 200 градусов Цельсия) и выносливый до деформаций. Значит, он может пригодиться как имплантат для разных тканей организма.



Биосовместимость и, собственно, целесообразность использования материала для восстановления нервов проверяли на культурах мышиных клеток — дорзальных корешковых нейронах и мотонейронах. Для этого использовали более объемные каркасы с размерами 3 на 3 миллиметра и 10 микрометров в высоту, покрытые белками внеклеточного матрикса для обеспечения нужного сцепления с материалом и роста нейронов. За 48 часов ученые не обнаружили ухудшение выживаемости клеток, что позволяет предположить достаточную биосовместимость материала. При этом аксоны нервных клеток росли именно в том направлении, которое задавали им волокна каркаса (в отличие от плоских каркасов, где отростки нейронов расходились радиально, во все стороны).





Тогда ученые опробовали еще более объемный вариант каркаса, в котором слои решетки перекрывались бы, а размер промежутков составлял бы 25-50 микрометров - достаточно для проникновения в них нейронов. Как выяснилось, такая структура позволяет формировать более эффективную сеть, обрастая клетками по всему объему. Нейроны успешно заселили все слои и выровняли рост аксонов вдоль различных слоев. В дальнейшем необходимо провести дополнительные исследования на животных, чтобы понять, как будет работать технология в живом организме.