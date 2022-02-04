Второй троянский астероид Земли подтвердил свой статус

16:10 03 Февраль Киев, Украина





Откуда троянцы в космосе? До сих пор нам было известно только об одном земном троянце — астероиде 2010 TK7, который находится в резонансе 1:1 с Землей. Теперь же астрономам удалось подтвердить статус троянского у еще одного – найденного в 2020 году астероида 2020XL5. Судя по его орбите, в четвертой точке Лагранжа системы Земля-Солнце он оказался как минимум 500 лет назад и останется здесь не менее чем на следующие четыре тысячи лет. Статья подтверждения статуса 2020XL5 опубликована в Nature Communications.



Работа математика и астронома Жозефа-Луи Лагранжа по решению задачи трех тел, где все имеют круговые орбиты, но одно из них обладает значительно меньшей массой, чем два других, должна была дождаться 1906 года, чтобы получить эмпирическое подтверждение. А именно открытие астероида 588 Ахиллеса, оказавшегося между Юпитером и Солнцем в точке, где гравитационные и центробежные силы уравновешиваются. После него нашлось много еще объектов в такой позиции, когда им приходится постоянно оставаться либо впереди, либо за планетой, когда она движется своей орбитой. Эти точки называют четвертой и пятой точками Лагранжа, а астероиды получили название троянские.



По крайней мере, у Юпитера таких троянцев, застрявших в резонансе среднего движения 1:1 с планетой, по состоянию на апрель 2021 насчитывают более шести тысяч. У Нептуна их 28, у Марса – 9, а у Урана и Венеры всего по одному. В Земле также в 2011 году нашелся троянец – астероид 2010 TK7. И с тех пор компаньонов ему не могли найти ни космические аппараты, ни наземные наблюдения. Однако команде астрономов из Барселонского университета вместе с коллегами из Италии, США, Польши и Германии удалось подтвердить статус троянского у еще одного захваченного Землей астероида – 2020XL5.



Кто стал земным троянцем?



Причина такого небольшого количества обнаруженных на Земле троянцев кроется в частности в неблагоприятной для наблюдения геометрии — значительная часть объектов в четвертой и пятой точках Лагранжа, если наблюдать с Земли, будет скрыта в тени.



Астероид 2020XL5 был обнаружен 12 декабря 2020 года с помощью системы Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System). Его поведение на орбите позволило астрономам сделать его кандидатом на статус второго земного троянского астероида, поэтому за ним продолжили наблюдение.



Для детального изучения орбиты астероида исследователи использовали архивные данные о нем с 2012 по 2019 год и наблюдали дополнительно в 2021 году из трех наземных обсерваторий — Северного астрофизического исследовательского телескопа (Southern Astrophysical Research telescope), Оптической наземной станции ESA (ESA's Optical Ground Station) и телескопа Lowell Discovery Telescope. Так ученые смогли смоделировать эволюцию его орбиты и пришли к выводу, что Земля захватила астероид не менее 500 лет назад и он останется с нами на ближайшие четыре тысячи лет, после чего оставит четвертую точку Лагранжа.



В дополнение к орбитальному анализу ученые также исследовали физические характеристики 2020XL5. Так выяснилось, что астероид может относиться к С-типу и содержать много углерода. Его диаметр оценили в 1,18 километра, абсолютную звездную величину в 18,58, а альбедо – в 0,06. Если последующие наблюдения подтвердят его статус как астероида С-типа, то можно предположить, что на место он попал из главного пояса астероидов.