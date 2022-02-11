Время поселения людей современного типа в Европе отодвинули на 10 тысяч лет назад

12:31 11 Февраль Киев, Украина

Европейские археологи предположили, что анатомически современные люди поселились в Европе ориентировочно на 10 тысяч лет раньше предыдущих оценок, и за это время сосуществовали с неандертальцами, периодически заменяя друг друга на одной территории. На это указывают находки в возрасте около 54 тысяч лет в французской пещере, среди которых человеческий зуб и свойственные человеческим культурам верхнего палеолита каменные орудия. Исследование обнародовано в журнале Science Advances.





Когда люди поселились в Европе?



Неандертальцы ( Homo neanderthalensis ) населяли территории Европы задолго до того, как на них ступила нога Homo sapiens . Даже такие отдаленные места, как Восточная Азия или Австралия, были ранее заселены нашими предками (примерно 80-65 тысяч лет назад), чем европейская часть мира, в которой они поселились лишь примерно 45 тысяч лет назад, судя по старейшим человеческим останкам на территории Болгарии и Италии. . Приход анатомически современных людей не мог не отразиться на жизни коренных неандертальцев. Представители двух видов активно скрещивались (на что указываети наличие неандертальской ДНК в геномах современных людей), а предполагают, что именно наши предки стали причиной вымирания неандертальцев. Распространена гипотеза, что неандертальцы не выдержали конкуренции с культурно и социально развитыми Homo sapiens , которые лучше приспосабливались и размножались, и в конце концов их вытеснили. Это объясняет, почему после прихода в Европу людей неандертальские популяции стали угасать и уже через 3-5 тысячелетий вымерли . Однако новое исследование археологов из Европы, Австралии и США во главе с учеными университета Тулузы ставит под сомнение утверждение о людях, принесших гибель древнему европейскому родственнику.



Какое исследование проводили учёные?



Раскопки грота Мандрен, что около Малатаверну во Франции, в 90-х годах прошлого века указали, что в трехметровой толще пещерных отложений сохранилось 12 археологических слоев, которые датируются от 35 до 80 тысяч лет. Локация оказалась очень богата ценными находками, в том числе там найдено более 70 тысяч остатков животных и около 60 тысяч каменных артефактов. Слой Е особенно привлек внимание исследователей. Из него извлекли не менее полутора тысяч малых обработанных до мелочей каменных наконечников, некоторые из которых достигали в длину всего сантиметр. Эти инструменты существенно отличались от тех, которые нашли в низших или высших археологических слоях, и были нетипичными для неандертальцев. Кроме того, в слое Е, как и в нескольких других, было найдено в сумме девять зубов, принадлежавших по меньшей мере шести людям.



Что показало изучение зубов?



Анализ показал, что все зубы можно четко отнести к неандертальским, кроме одного моляра из слоя Е, который имел отличия от других. По размерам и морфологии зуб больше был присущ анатомически современным людям верхнего плейстоцена, а не неандертальцам.





В дальнейшем ученые решили установить возраст артефактов методами радиоуглеродной датировки с помощью ускорительной масс-спектрометрии и оптической датировки. Изучение указало, что возраст слоя, а значит и человеческого зуба составляет 56,8-51,7 тысяч лет. А это значит, что описанные человеческие останки старейшие в Западной Европе. Это открытие дополняет понимание происхождения крошечных наконечников, нетипично для неандертальцев стандартизованных в размерах и формах. Очень похожи каменные орудия, связанные с популяциями Homo sapien s и культурой раннего верхнего палеолита,но в возрасте 43-46 тысяч лет, находили в нескольких регионах Леванта. Многочисленные каменные инструменты в гроте Мандрен представляют разные этапы их изготовления, что указывает на длительную оккупацию древними людьми европейской пещеры спустя всего год после неандертальцев, после чего их место снова заняли неандертальцы. Из этого ученые делают вывод, что человеческие популяции распространились по Средиземноморскому бассейну раньше предыдущих оценок, и таким образом указывают на начало верхнего палеолита в западной части Европы примерно на 12 тысяч лет раньше предыдущих оценок, а на всей континентальной Европе — на 10 тысяч лет.



Похоже, что неандертальцы продержались после прихода в Европу Homo sapien не несколько тысяч лет, а по меньшей мере с десяток тысяч лет. И прежде чем древний вид человека исчез, на территории длительное время сосуществовали анатомически современные люди и неандертальцы, вопреки очень разному технологическому развитию. Очевидно, что процесс вытеснения был сложным, но постепенным, с периодическими и быстрыми замещениями популяций двух видов на одной территории в течение длительного времени.