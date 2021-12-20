Воды под землей оказалось больше, чем в ледниках - исследование

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Учитывая обеспечение людей водой, важны прежде всего



Но на нашей планете есть еще один водный ресурс: залегающие под грунтовыми водами подземные воды глубоко в земной коре. Этот до сих пор недооцененный резервуар начинается на глубине примерно в два километра и достигает 10 километров под землей. Под поверхностью континента залегает примерно вдвое больше подземных вод, чем предполагалось до сих пор, свидетельствует исследование . Согласно полученным результатам, порода на глубине 2-10 километров содержит примерно 20 миллионов кубических километров воды – почти в пять раз больше, чем Средиземное море. Вместе с более близкими к поверхности грунтовыми водами этот подводный резервуар отодвигает ледниковые щиты со второго места в списке самых больших в мире запасов воды.Учитывая обеспечение людей водой, важны прежде всего грунтовые воды – вода, залегающая в водоносных горизонтах на глубине до двух километров. Эти запасы грунтовых вод составляют примерно 30% всей пресной воды на планете. Еще больше воды содержится в ледниковых щитах и горных глетчерах, что составляет примерно 68% всей пресной воды на Земле. После океанов это самый большой водный резервуар, так по крайней мере считали до сих пор.Но на нашей планете есть еще один водный ресурс: залегающие под грунтовыми водами подземные воды глубоко в земной коре. Этот до сих пор недооцененный резервуар начинается на глубине примерно в два километра и достигает 10 километров под землей.

«На такой глубине содержится невероятное количество вод – хоть и по большей части засоленных и непригодных для питья. Их объемы до сих пор не удавалось с уверенностью оценить в глобальном масштабе», – объяснил Грант Фергюсон (Grant Ferguson) из Саскачеванского университета (Канада) и его коллеги.

Сколько действительно воды скрывает земная поверхность, сейчас подробнее исследовали геологи. Для своего исследования они картировали разделение осадочной и кристаллической породы, определили ее пористость в зависимости от глубины залегания. На основании полученных данных ученые разработали модель, позволившую им вычислить вероятное содержание воды в породе.



Результат: на глубине 2-10 километров залегает около 20 миллионов кубических километров воды – это почти вдвое больше, чем до сих пор предполагалось, и равняется пятикратному объему Средиземного моря. Если к этому добавить еще около 24 миллионов кубических километров грунтовых вод из двух верхних километров земли, то всего в земной коре хранится почти 44 миллиона кубических километров воды.

«Новые подсчеты делают подземные воды самым большим водным резервуаром на суше – большим, чем ледниковые щиты», – написали Фергюсон и его команда.

Если это подтвердится, то список водных резервуаров на планете придется переписать: после океанов должны следовать не ледяные массивы, а верхние 10 километров земной коры, в которых содержатся залежи воды.



Следует учитывать, что континентальные подземные воды в большей степени засолены и отрезаны от поверхности уже миллионы лет. 2013 образцы из Канады доказали: вода на глубине 2,4 километра получена из доисторического резервуара, который уже 1,5 миллиона лет изолирован

от внешнего мира, это самая старая вода из до сих пор обнаруженных на планете.

Подземные воды – соленые и густые, кроме того, они часто расположены под непроницаемыми слоями породы, сами они не доходят до поверхности и почти не пополняются проточной водой. В отличие от морей, рек, ледяных масс, скрытые подземные воды почти не вовлечены в круговорот воды – они непригодны также для получения пресной воды.



Но знания о подземных водах все равно очень важны, отмечают геологи. Прежде всего, они расширяют наше представление о биохимическом круговороте и общих запасах воды на нашей планете. Ведь уже долгое время исследования свидетельствуют: внутри Земли могут содержаться огромные запасы воды. Лишь в минералах на переходе от верхних к нижним слоям мантии может содержаться больше воды, чем в мировых морях вместе взятых. Эти скрытые резервуары сейчас дополнились подземными водами земной коры.



Во-вторых, древние воды могут давать важные свидетельства о прошлом, приютив, например, доисторические микробы.

"В жидкой воде велика вероятность существования микробов", - сказала микробиолог Дженнифер Биддл (Jennifer Biddle) из Делаверского университета (США).

Это, в свою очередь, означает, что биосфера на глубине может быть еще больше, чем до сих пор предполагали.



И на других планетах существование подземных вод на такой глубине позволило бы делать предположения. К примеру, если на Марсе существуют грунтовые воды и планета раньше была в большей степени пригодна для жизни, то в этой воде могут также жить микробы, сказала Бидл.