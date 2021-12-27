Влияние человека разрушает поведенческое разнообразие шимпанзе - исследование

19:07 27 Декабрь Киев, Украина





Многие виды животных демонстрируют разные варианты поведения, которые характерны только для специфических популяций. Но в этом плане шимпанзе показывают очень высокий уровень поведенческого контраста. Это касается коммуникационных навыков, терморегуляции, получения пищи. Для последнего, например, они используют различные инструменты, такие как палки, листья и камни для получения меда, насекомых, мяса, орехов и водорослей. Все это формирует свою культуру поведения в каждой группе в соответствии с потребностями. Многие из этих типов поведения имеют значение для социального развития учащихся молодых особей, наблюдая за старшими членами группы.



Однако человек может усложнить жизнь приматов. Одним из основных факторов воздействия является вырубка лесов и, как следствие, уничтожение мест обитания приматов. Сюда же прибавляется нерациональное использование ресурсов и браконьерство, вызванные быстрым ростом человеческого населения. В конце концов, все это приводит к значительному Чем ближе шимпанзе проживают к людям, тем менее разнообразна их культура поведения. Они имеют меньше жестов для общения друг с другом и используют меньшее количество инструментов, пишут немецкие исследователи.Многие виды животных демонстрируют разные варианты поведения, которые характерны только для специфических популяций. Но в этом плане шимпанзе показывают очень высокий уровень поведенческого контраста. Это касается коммуникационных навыков, терморегуляции, получения пищи. Для последнего, например, они используют различные инструменты, такие как палки, листья и камни для получения меда, насекомых, мяса, орехов и водорослей. Все это формирует свою культуру поведения в каждой группе в соответствии с потребностями. Многие из этих типов поведения имеют значение для социального развития учащихся молодых особей, наблюдая за старшими членами группы.Однако человек может усложнить жизнь приматов. Одним из основных факторов воздействия является вырубка лесов и, как следствие, уничтожение мест обитания приматов. Сюда же прибавляется нерациональное использование ресурсов и браконьерство, вызванные быстрым ростом человеческого населения. В конце концов, все это приводит к значительному

сокращению числа особей шимпанзе.

Поэтому ученые стремились исследовать, как проживание рядом с человеком влияет на разнообразие культурного поведения у этих животных.



Ученые наблюдали за жизнью 144 социальных групп приматов с помощью камер, исследования фекальных образцов (они указывали на то, поедали ли животные продукты, добываемые инструментами), а еще следов использования инструментов на 46 локациях. Также были учтены экологические, социальные, демографические и поведенческие данные об обществах приматов.



Особое внимание обращалось на способы добывания и потребления термитов, муравьев, водорослей, орехов, меда; использование инструментов для охоты или копания корнеплодов; использование камней, бассейнов и пещер. А влияние человека рассчитывали с помощью оценки близости поселений, плотности населения и близлежащей инфраструктуры.



В результате исследования оказалось, что группы шимпанзе, проживающие в районах с высокой степенью человеческого воздействия, показывали на 88% меньшее разнообразие поведения, по сравнению с теми, которые испытывают наименьшее

антропогенное влияние.

Исследование показало, что удаленные от людей группы могут демонстрировать 15 или даже 20 форм поведения, тогда как группы, на которых сильно повлияли люди , имели всего две-три. Это справедливо для типов поведения во всех аспектах жизни – питания, социального взаимодействия, терморегуляции и т.д.



Для объяснения этих результатов учёные выдвигают несколько гипотез. Одна из них касается того, что численность популяции снижается, и поэтому не хватает культурного влияния внутри группы для формирования и закрепления определенной модели поведения. Также шимпанзе могут избегать поведения, обличающего их присутствие для охотников, например, раскалывания орехов. Возможно, это также способствует изменению климата, так как от этого зависит доступность некоторых видов пищевых продуктов. Разрушение среды и чрезмерное использование ресурсов тоже может уменьшить возможность социального обучения и, таким образом, предотвращать передачу знаний от одного поколения к другому.



Но, по мнению ученых, наиболее вероятной причиной снижения поведенческого разнообразия среди шимпанзе является сочетание всех потенциальных факторов. Из-за бездумной деятельности человека сейчас наблюдается снижение численности популяций крупных обезьян на 2,5-6% в год. Авторы статьи подчеркивают, что с такой тенденцией некоторые типы поведения у приматов могут исчезнуть еще до того, как они будут открыты учеными. Следовательно, теперь необходимо предпринять соответствующие меры для защиты природных ареалов и мест использования инструментов для того, чтобы сохранить их пластичность поведения и способность к культурной эволюции.