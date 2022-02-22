Вакцинация беременных снижает риск госпитализации младенцев с COVID-19

Исследование, опубликованное Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, предполагает, что младенцы с меньшей вероятностью будут госпитализированы с COVID-19, если их матери вакцинированы во время беременности.
Исследование показало, что дети, чьи матери получили две дозы мРНК-вакцины во время беременности, примерно на 60% реже были госпитализированы из-за вируса в течение первых шести месяцев жизни. Шансы увеличиваются, если мать вакцинирована после первых 20 недель беременности.
Агентство призвало всех беременных, кормящих грудью или планирующих забеременеть женщин сделать прививку от коронавируса, который, по его словам, увеличивает риск различных осложнений, включая преждевременные роды и мертворождение.
Исследователи CDC основывали свои выводы на наблюдении за 379 младенцами, которые были госпитализированы в 20 детских больницах США в период с июля прошлого года по январь этого года, в том числе 176 с положительным результатом на COVID-19.
Британское агентство по безопасности здравоохранения (HSA) сообщает, что в другом исследовании, связанном с вакциной, результаты показывают, что вакцина против COVID-19 снижает шансы получить затяжные последствия инфекции COVID-19, состояния, широко известного как «длительный COVID».
Агентство пришло к такому выводу после изучения данных 15 исследований, проведенных в стране и за рубежом, половина из которых изучала, может ли вакцина защитить кого-то от длительного развития COVID, если бы они не были инфицированы, а другие были сосредоточены на эффекте вакцинации среди людей, которые уже давно болели COVID.
Исследователи HSA обнаружили, что у тех, кто получил одну или две дозы вакцины, с меньшей вероятностью разовьются длительные симптомы COVID, такие как усталость, головные боли, выпадение волос, одышка или потеря обоняния, по сравнению с теми, кто не был вакцинирован. В обзоре также говорится, что есть доказательства того, что у непривитых людей, страдающих длительным течением COVID, после вакцинации было меньше симптомов по сравнению с теми, кто оставался непривитым.
Исследование показало, что дети, чьи матери получили две дозы мРНК-вакцины во время беременности, примерно на 60% реже были госпитализированы из-за вируса в течение первых шести месяцев жизни. Шансы увеличиваются, если мать вакцинирована после первых 20 недель беременности.
Агентство призвало всех беременных, кормящих грудью или планирующих забеременеть женщин сделать прививку от коронавируса, который, по его словам, увеличивает риск различных осложнений, включая преждевременные роды и мертворождение.
Исследователи CDC основывали свои выводы на наблюдении за 379 младенцами, которые были госпитализированы в 20 детских больницах США в период с июля прошлого года по январь этого года, в том числе 176 с положительным результатом на COVID-19.
Британское агентство по безопасности здравоохранения (HSA) сообщает, что в другом исследовании, связанном с вакциной, результаты показывают, что вакцина против COVID-19 снижает шансы получить затяжные последствия инфекции COVID-19, состояния, широко известного как «длительный COVID».
Агентство пришло к такому выводу после изучения данных 15 исследований, проведенных в стране и за рубежом, половина из которых изучала, может ли вакцина защитить кого-то от длительного развития COVID, если бы они не были инфицированы, а другие были сосредоточены на эффекте вакцинации среди людей, которые уже давно болели COVID.
Исследователи HSA обнаружили, что у тех, кто получил одну или две дозы вакцины, с меньшей вероятностью разовьются длительные симптомы COVID, такие как усталость, головные боли, выпадение волос, одышка или потеря обоняния, по сравнению с теми, кто не был вакцинирован. В обзоре также говорится, что есть доказательства того, что у непривитых людей, страдающих длительным течением COVID, после вакцинации было меньше симптомов по сравнению с теми, кто оставался непривитым.
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