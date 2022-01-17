Вакцинация беременных против гриппа защитит от инфекции младенцев в первые месяцы после рождения

12:37 17 Январь Киев, Украина





Как возникла идея изучить эффективность вакцинации против гриппа матерей для защиты детей? Исследование австралийских ученых показывает, что вакцинация беременных против гриппа уменьшает риск инфекции их детьми в период от рождения до шести месяцев на 67 процентов. Также у этих детей оказался существенно меньшим риск попасть в больницу из-за гриппа или в целом острой респираторной инфекции, отмечается в статье в журнале Vaccine .



Очень часто к гриппу относятся без должного внимания, воспринимая его за простую простуду. Однако хоть обе инфекции и поражают дыхательную систему, но вызываются разными вирусами. Симптомы этих заболеваний также сходны, но при гриппе они проявляются значительно острее и инфекция чаще сопровождается такими опасными осложнениями как пневмония, отек легких или миокардит. Особенно опасна болезнь для пожилых людей, а также детей до пяти лет, у которых иммунная система работает хуже, чем у молодых взрослых людей. Хорошей новостью является то, что против гриппа существуют вакцины, которые обновляются каждый год, чтобы обеспечить защиту от вероятных возбудителей инфекции в грядущем сезоне. А плохая новость состоит в том, что вакцинацию против гриппа можно проводить только с шестимесячного возраста, из-за чего новорожденные остаются уязвимыми. Впрочем, исследования указывают,рекомендует ВОЗ, то часть ее антител против возбудителей гриппа передается плоду. Группа исследователей из Университета Кертина решила проверить, насколько вакцинация против гриппа матери защищает детей в первые годы жизни от острой респираторной инфекции.



Как выяснить, защищает ли вакцина матери их детей?



Ученые проанализировали частоту острых респираторных инфекций среди 124760 детей, чьи матери во время беременности получили прививку против гриппа инактивированной вакциной или воздержались от вакцинации. В анализ включили данные о детях, рожденных в Западной Австралии между апрелем 2012 и июлем 2016, за которыми следили до июля 2017 года. Ученые обращали внимание на такие основные показатели здоровья детей как история лабораторно подтвержденного гриппа, ассоциированного с гриппом госпитализации и ассоциированного с острой респираторной инфекцией госпитализации. В то же время при расчетах учитывались данные матерей об их вакцинации, социоэкономическом статусе, возрасте на время рождения ребенка, истории заболеваний, вредных привычках во время беременности и другие.



Защищены ли дети вакцинированных против гриппа матерей?



Всего было выявлено 862 зарегистрированных случая лабораторно подтвержденного гриппа среди детей до пяти лет. Из них 13,5 процента касались младенцев до шестимесячного возраста, а еще 50 процентов детей от шести месяцев до двух лет. Когда ученые смотрели на группу детей до пяти лет, то не заметили признаков, что вакцинация против гриппа матерей во время беременности снижает риск заболеть инфекцией у их детей. Однако существенная разница проявилась, когда во внимание принималась возрастная категория только самых маленьких. Так, у младших шести месяцев детей, чьи матери вакцинировались, риск лабораторно подтвержденного гриппа оказался меньше на 67 процентов, чем у детей невакцинированных матерей.



Подобный результат был получен в отношении ассоциированных с гриппом или острой респираторной инфекцией госпитализаций. Различий в риске не оказалось для детей с возрастной категории от рождения до пяти лет. Но дети до шести месяцев, чьи матери получили вакцину во время беременности, имели на 61 процент меньший риск госпитализации в результате гриппа по сравнению с детьми невакцинированных матерей. Риск попасть в больницу из-за острой респираторной инфекции для меньших шести месяцев детей вакцинированных матерей оказался меньше в среднем на 15 процентов (эффект проявился сильнее, если мать привилась на первом или втором триместре беременности).



Ученые склоняются к мнению, что вакцинация беременных женщин против гриппа может обеспечить защиту против инфекции не только им, но и их детям в такой уязвимый период первых шести месяцев жизни. Вероятно, это обусловлено высокой эффективностью антител, передаваемых от матери к ребенку через плаценту.



Ученые также заметили связь между прививкой матери в первом триместре беременности и увеличением риска гриппа у их детей в возрасте от шести месяцев до двух лет в более чем два раза. Возможно, это как-то связано с постепенным снижением количества материнских антител в организме детей или является лишь ложным результатом. Авторы настаивают на дополнительной проверке этой связи. Но даже при верных расчетах в таком возрасте детей можно защитить от инфекции, вакцинировав против гриппа их самих (в исследовании менее 10 процентов детей этой возрастной категории получили прививки порты гриппа).