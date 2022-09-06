В Украине появился онлайн-проект о постковидном синдроме

22:42 14 октября Киев, Украина

Руководство фармацевтической компании "Дарница" в лице Игоря Никифорчина уверено, что для успешной борьбы с коронавирусом и его осложнениями, гражданам Украины необходима исчерпывающе полная информация о его симптомах на начальном этапе заболевания и постковидных проявлениях.

Именно с этой целью фармацевтическая компания "Дарница" создала собственную интерактивную онлайн-платформу.

Кроме сбора информации, онлайн-платформа будет предоставлять и услуги рекомендательного характера – это будут советы по планированию режима дня, техники правильного дыхания и расслабления.