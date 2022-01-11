В США впервые пересадили человеку сердце свиньи

Врачи в Соединенных штатах Америки впервые в истории пересадили генномодифицированное сердце свиньи пациенту-человеку, сообщает Guardian.
Врачи медцентра университета Мэриленда заявили, что через 3 дня после проведения операции пациент стабилен и чувствует себя хорошо, хотя еще рано делать какие-либо заключения. Следующие недели станут решающими.
Пациент является простой рабочий Дэвид Беннетт 57 лет, умирая от болезни сердца и не надеясь на пересадку органа человека, он согласился на
Врачи медцентра университета Мэриленда заявили, что через 3 дня после проведения операции пациент стабилен и чувствует себя хорошо, хотя еще рано делать какие-либо заключения. Следующие недели станут решающими.
Пациент является простой рабочий Дэвид Беннетт 57 лет, умирая от болезни сердца и не надеясь на пересадку органа человека, он согласился на
экспериментальную операцию, зная все риски.
По словам медиков, эта трансплантация уже показала, что генномодифицированное животного не отторгается человеческим организмом.
В США ученые работают над проблемой ксенотрансплантации (трансплантации органов животных для людей), поскольку в стране не хватает человеческих органов для пересадки.
Предыдущие попытки подобной операции были неудачными, в основном из-за того, что организм пациентов быстро отторг орган животного (хотя в 1984 году ребенок прожил 22 дня с сердцем бабуина).
Хирурги объяснили, что пересадка сердца Беннетту отличалась от предыдущих тем, что они использовали сердце свиньи, которое генетически модифицировали: из клеток удалили сахар, отвечающий за сверхбыстрое отторжение органа.
Если этот эксперимент сработает, то врачи будут иметь бесконечный запас органов для умирающих пациентов. Но медики предупреждают, что проведенная операция – только первый шаг к изучению того, может ксенотрансплантация сработать.
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