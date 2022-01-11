В США впервые пересадили человеку сердце свиньи

16:06 11 Январь Киев, Украина

Врачи в Соединенных штатах Америки впервые в истории пересадили генномодифицированное сердце свиньи пациенту-человеку, сообщает Guardian.



Врачи медцентра университета Мэриленда заявили, что через 3 дня после проведения операции пациент стабилен и чувствует себя хорошо, хотя еще рано делать какие-либо заключения. Следующие недели станут решающими.



Пациент является простой рабочий Дэвид Беннетт 57 лет, умирая от болезни сердца и не надеясь на пересадку органа человека, он согласился на

экспериментальную операцию, зная все риски.

По словам медиков, эта трансплантация уже показала, что генномодифицированное животного не отторгается человеческим организмом.