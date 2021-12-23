В США одобрили первое инъекционное средство для профилактики ВИЧ-инфекции

21:05 23 Декабрь Киев, Украина

Американское управление по продовольствию и медикаментам (FDA) дало разрешение на использование у взрослых и подростков первого инъекционного препарата для профилактики ВИЧ-инфекции. Его достаточно применять раз в два месяца, он обеспечивает более высокую защиту, по сравнению с таблетированным средством доконтактной профилактики.

Решения обнародовали на сайте управления.



Зачем этот препарат?

Доконтактная или предэкспозиционная профилактика ВИЧ-инфекции заключается в приеме противовирусных препаратов для снижения риска инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Она показана людям, имеющим повышенный риск приобрести болезнь, например пар ВИЧ-положительных партнеров, мужчин, имеющих половые контакты с другими мужчинами, или лиц, употребляющих инъекционные наркотики. Имеющиеся таблетированные препараты обеспечивают высокую эффективность, предохраняя пациентов от ВИЧ в 99% случаев. Но, чтобы их действенность оставалась высокой, их нужно принимать ежедневно, что накладывает определенные ограничения. Так, некоторым людям бывает трудно соблюдать четкий график приема препаратов, а другим доставляет психологического дискомфорта само применение и приобретение их, заставляющее откладывать визиты к врачам и прятать таблетки. Для таких людей появился новый, потенциально более удобный способ профилактики ВИЧ — FDA дало разрешение на использование первого инъекционного препарата для предотвращения инфицирования ВИЧ.



Что это за лекарство и в чем их преимущество?

Новое лекарство, разработанное компанией ViiV Healthcare, называется «Апретуд» (Apretude) и представляет собой суспензию для инъекций с длительным высвобождением противовирусного препарата каботегравира. В отличие от таблетированного каботегравир, «Апретуд» достаточно получать в виде внутримышечных инъекций раз в два месяца, и только первые две дозы

следует ввести с более коротким интервалом в один месяц.

FDA позволило использовать его взрослым и подросткам без имеющейся ВИЧ-инфекции, но с повышенным риском заразиться ВИЧ половым путем. Регулятор надеется, что это поможет сделать доконтактную профилактику ВИЧ более доступной и распространенной.



Насколько хорошо работает новый препарат?

Решение об одобрении «Апретуда» базируется на исследованиях, в которых приняли участие около 8 000 добровольцев. В первом испытании участниками были 4566 цисгендерных мужчин и трансгендерных женщин, которые имеют половые контакты с мужчинами. Контрольная группа ежедневно принимала таблетированные комбинированное средство для профилактики ВИЧ «Трувада» и плацебо в течение пяти недель, а затем получила инъекцию плацебо в первый и второй месяц, а затем каждые два месяца. Экспериментальная группа участников до пяти недель принимала таблетированный каботегравир и плацебо, но затем в первый, второй и затем каждые два месяца получала инъекции «Апретуда» и ежедневные таблетки плацебо. Анализ частоты ВИЧ-инфекции среди двух групп показал, что при применении инъекционного средства риск инфицироваться ВИЧ ниже на 69% по сравнению с использованием «Трувады».



Во втором исследовании приняли участие 3 224 цисгендерных женщин, принимавших или таблетированный каботегравир и «Апретуд» или «Труваду». Результаты снова указали на лучшую защиту при использовании инъекций, которая была ниже на 90 процентов, если сравнивать с «Трувадой».



Хотя внутримышечное введение лекарственного средства имело больше побочных эффектов, они были преимущественно не значительными и проявлялись местными реакциями в месте инъекции, головной болью, жаром, усталостью, болью в спине или мышцах или сыпью.



Ранее в этом году FDA дало разрешение на использование первого инъекционного препарата с длительным действием для лечения ВИЧ-инфекции тоже от ViiV Healthcare. Это комбинированное средство, достаточно вводить раз в месяц для эффективного угнетения размножения вируса в организме.