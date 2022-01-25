В современном мире больше людей умирает от резистентности к антибиотикам, чем от ВИЧ - исследование

18:21 25 Январь Киев, Украина

В 2019 году 1,27 миллиона смертельных случаев были обусловлены нечувствительностью к антибиотикам, а еще 4,9 миллиона были тесно с ней связаны. Болезни, ранее легко лечившиеся антибиотиками, в частности бактериальную пневмонию, сепсис или последствия аппендицита, сегодня все чаще заканчиваются смертью, сообщает команда ученых в журнале “Lancet”.



С открытием пенициллина началась новая эра медицины. Когда смертельные инфекции стали излечимыми. С тех пор



Все чаще даже антибиотики в "чрезвычайных ситуаций" бездействуют, поскольку



Насколько ситуация серьезна, выявило исследование международной команды во главе с Кристофером Мюрреем (Christopher Murray) из Вашингтонского университета в Сиэтле. Для своего отчета ученые проанализировали данные о состоянии здоровья 471 млн человек из 204 стран мира. Материалом исследования стали данные из больниц, профессиональной литературы, систем наблюдения и других источников. Ученые исследовали летальные случаи, связанные с 23 бактериальными патогенами и 88 комбинациями антибиотиков и патогенов.



Результат: только в 2019 году от прямых последствий инфицирования резистентными бактериями умерло более 1,27 миллиона человек. Люди выжили бы, если бы эти патогены не были наделены защитой против антибиотиков, подчеркнули Мюррей и его коллеги. 4,95 миллиона других смертельных случаев были тесно связаны с резистентным инфицированием, при этом патоген по меньшей мере способствовал летальному С открытием пенициллина началась новая эра медицины. Когда смертельные инфекции стали излечимыми. С тех пор антибиотики спасли жизнь миллионам людей. Однако сейчас это медицинское оружие начало притупляться.Все чаще даже антибиотики в "чрезвычайных ситуаций" бездействуют, поскольку бактерии производят резистентность против них. Бактерии нечувствительны даже к новым активным веществам.Насколько ситуация серьезна, выявило исследование международной команды во главе с Кристофером Мюрреем (Christopher Murray) из Вашингтонского университета в Сиэтле. Для своего отчета ученые проанализировали данные о состоянии здоровья 471 млн человек из 204 стран мира. Материалом исследования стали данные из больниц, профессиональной литературы, систем наблюдения и других источников. Ученые исследовали летальные случаи, связанные с 23 бактериальными патогенами и 88 комбинациями антибиотиков и патогенов.Результат: только в 2019 году от прямых последствий инфицирования резистентными бактериями умерло более 1,27 миллиона человек. Люди выжили бы, если бы эти патогены не были наделены защитой против антибиотиков, подчеркнули Мюррей и его коллеги. 4,95 миллиона других смертельных случаев были тесно связаны с резистентным инфицированием, при этом патоген по меньшей мере способствовал летальному

исходу.

Поэтому нечувствительность к антибиотикам – сейчас одна из наиболее частых причин смерти в мире, от нее умирает больше людей, чем от ВИЧ или малярии.

“Полученные данные свидетельствуют о настоящем масштабе резистентности микробов, – сказал Мюррей. – Это четкий сигнал, который нужно немедленно действовать”. Особенно уязвимы к этой невидимой опасности дети до 5 лет: смертность среди них составляет 20% всех летальных случаев, вызванных устойчивыми бактериями.

С резистентными бактериями снова становятся смертельными болезни, которые раньше удавалось лечить антибиотиками. Согласно исследованиям, бактериальная пневмония – самая частая причина смертельных случаев, вызванных резистентностью. За ней следует безуспешная терапия сепсиса (в народе "заражение крови"), а также воспаление брюшной полости, что обычно наступает в результате аппендицита.



Из 1,27 миллионов смертельных случаев 2019 года 929 000 приходилось на 6 из 23 исследуемых патогенов. Это кишечная палочка (“escherichia coli”), стафилококк золотистый (MRSA), klebsiella pneumoniae, streptococcus pneumoniae (пневмококк), acinetobacter baumannii и pseudomonas aeruginosa (палочка синегнойная).



Большинство этих патогенов имеют иммунитет против двух важнейших классов антибиотиков – фторхинолонов и бета-лактамных антибиотиков. Такие резистентности влекут за собой около 70% смертельных случаев, сообщила команда.



Больше всего от стойкости против антибиотиков страдает Африка к югу от Сахары и Восточная Азия. Здесь примерно 22-24 на 100 тысяч смертей можно записать на счет бактериальной резистентности. Чаще люди умирают от klebsiella pneumoniae – патогена, приводящего к воспалению легких, и streptococcus pneumoniae. Приблизительно половину смертей вызывает MRSA – метициллин-стойкие штаммы золотистого стафилококка.



Почему именно более бедные страны страдают от резистентности? Одной из причин может быть труднодоступность медикаментов, поэтому люди не могут пройти целый курс лечения. Это позволяет резистентным патогенам выживать и распространяться.

«Нужно действовать, – в сопроводительном комментарии предостерегает Раман Лаксминараян (Ramanan Laxminarayan) из Центра динамики, экономики и политики заболеваний США. – До сих пор опасность не была явной, ее было сложно распознать, но сейчас у нас есть четкое представление об угрозах резистентности”.

По мнению ученых, нужно вкладывать больше денег во избежание инфекций и в меры, направленные на правильное применение антибиотиков.