В Сирии нашли самые древние останки выведенного человеком гибридного животного

18:39 18 Январь Киев, Украина

Исследование ученых из Франции, США и Германии дает древнейшие свидетельства скрещивания человеком животных разных видов. Ученые провели генетический анализ, в ходе которого выяснили, что остатки животных в возрасте примерно 4 500 лет с территории современной Сирии принадлежали гибридам, рожденным от скрещения домашних ишаков и сирийских куланов. Вероятно, это и есть загадочные кунги, которые высоко ценились на Ближнем Востоке к распространению в регионе домашних лошадей, говорится в статье журнала Science Advances .



Что такое кунг?



/>Археологические находки свидетельствуют, что в III тысячелетии до нашей эры на территории Сирии и северной Месопотамии особую ценность приобрели престижные представители коневых (Equidae), которых называют кунгами. На глиняных дощечках с тех пор, которые нашли среди в древнем городе Эбла, отмечается , что кунга могли стоить в шесть раз больше обычного домашнего осла ( Equus africanus asinus ), который тогда был основным вьючным животным. Более крупные и быстрые самцы кунга использовались в качестве тягачей транспортных средств «знати и богов», в том числе на войнах, тогда как меньшие служили в сельском хозяйстве, особенно для тяготения плуга.



Ученые не имеют однозначного мнения по поводу того, кем же были эти важные в свое время кунга. Некоторые считают, что так называли персидских куланов ( Equus hemionus onager ), подвид диких азиатских ишаков. Между тем, более распространена гипотеза, что кунга - это гибридное животное, которое разводили в древнем городе Нагар, что сейчас известно как Тель-Брак. Внести больше ясности в тайну происхождения кунга помогло исследование группы исследователей из Парижского университета и коллег из США и Германии.



Как работа учёных помогла лучше понять сущность кунга?



Ученые проводили раскопки погребального комплекса Тель-Ум-эль-Мара с 2 600-2 200 лет до нашей эры, расположенного недалеко от Алеппо на севере современной Сирии. Там были найдены остатки мужчины и женщины, которые были богатыми людьми, если судить по большому количеству ценных вещей, которые были похоронены рядом. Среди драгоценностей были обнаружены керамика, бронзовые и серебряные сосуды, оружие и орудия, украшения из бронзы, серебра, золота и лазурита, а также остатки 25 самцов лошадиных. Более половины погребенных животных умерли не своей смертью, а были убиты для погребения.



Что интересно, изучение скелетов животных показало, что их нельзя приписать ни к типичным лошадям, ни к ослам или персидским куланам. Поэтому вероятнее всего, что это представители тех самых загадочных кунг. Размерами скелеты больше подходили к куланам, но по массивности — к ишам. Похоже, что эти животные были сильнее и быстрее ослов, но в то же время более ручными, чем куланы, поскольку следы зубов свидетельствуют о том, что их кормили, а не пасли. Чтобы выяснить происхождение найденных животных, ученые провели генетический анализ образцов сохранившихся скелетов и сравнили геномы этих лошадей с геномами лошади из ранненеолитического поселения Гебекли-Тепе (возраст его останков оценивают где-то в 11 тысяч лет), последних живых сирийских куланов .; вымерли в начале XX века), образцы которых хранятся в Музее естественной истории в Вене, и современных куланов и ишаков.



Что показал генетический анализ?



Исследование подтверждает, что вероятные кунги являются выведенными человеком гибридами, получаемыми скрещением домашних ослов с сирийскими куланами. Согласно изучению митохондриальной ДНК, ослами должны быть матери гибридов, а изучение Y-хромосомы указало, что родителями были, соответственно, сирийские куланы. Вероятно, это были гибриды первого поколения, так как потомство, являющееся следствием межвидовых скрещений у непарнокопытных, обычно не плодовитое. Это, а также тяжесть отлова ловких и не ручных диких куланов объясняет высокую ценность кунга.



Авторы научной работы говорят, что их исследование дает наиболее ранние свидетельства скрещивания человеком животных разных видов. Однако разведение кунга было обречено на упадок. Приблизительно в конце третьего тысячелетия до нашей эры, на 500 лет позже со дня захоронения исследованных кунг, в регионе распространились одомашненные лошади ( Equus ferus caballus) . Ученые считают, что они вытеснили традиционные кунги, поскольку успешно выполняли ту же работу и даже больше, их было так же легко содержать и приручать, но разводить их было удобнее, так как они могли размножаться самостоятельно.