В Швейцарии нашли новый способ "разгона" голубей в городе

09:23 27 Январь Киев, Украина





Чем занимаются голуби в городах? Швейцарские инженеры предложили новый метод борьбы с голубями в городе. Они установили на крышу одного из зданий видеокамеру, которая в режиме реального времени отслеживала всех, кто на нее наведывался, а затем передавала эти данные нейросети. Нейросеть в свою очередь узнавала на кадрах голубей, и если находила по крайней мере пару птиц, то дрон получал сигнал и отправлялся разогнать незваных гостей. Летая рядом, дрон значительно сокращал количество птиц и продолжительность их пребывания на крыше, не причиняя им никакого вреда. Свой подход учёные описали в IEEE Access.



Сизые голуби более известные нам как типичный голубь на улице в городе приносят Соединенным Штатам приблизительно 1,1 миллиарда долларов убытков ежегодно. В городских условиях, учитывая птичий рацион, их помет разрушает как автомобили и достопримечательности культуры, а также может быть резервуаром для паразитов и патогенов , например сальмонеллы, клещей или возбудителей орнитоза у людей.



Причем бороться с ними в городских условиях гораздо труднее. Учитывая, что голубиный слух совпадает с диапазоном слуха человека, использовать для устрашения стай птиц разные звуки, как это делают, например, на сельских угодьях за пределами города, приведет только больше неудобств. Визуальные факторы, например, яркий свет, также имеют низкую эффективность, потому что голуби умеют быстро привыкать к зрительным раздражителям. Самым эффективным считаются физические преграды как сетки или шипы на тех же крышах, или использование природных охотников за голубями (они, например, могут испугаться сокола). Однако это требует вмешательства человека и больших средств.



Хотя фактически соколы и вдохновили исследователей Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии. Команда инженеров решила наделить дрон ролью искусственного охотника за голубями, который автономно их отслеживал и не причиняя вреда, отпугивал с мест, где они являются нежелательными посетителями.



Чем дрон испугает голубя?



Использование дронов для отпугивания птиц не является новым и первые исследования проводились более десяти лет назад. Дрон сможет испугать птиц как своим внешним видом (тем более, что его можно стилизовать под какого-нибудь природного хищника), так и звуком. Тем более что некоторые дроны в полете используют махание крыльями. Однако во всех этих исследованиях дрон должен был полагаться на людей-операторов для обнаружения птиц и во время управления.



В своей работе ученые предлагают полностью автономную систему, а во взаимодействии дрона с птицами полагаются на то, что его вмешательство заставит стаю разойтись раньше, чем они собирались, что снизит время их пребывания в месте, где они нежелательны гости. Систему решили опробовать на крыше конференц-центра в кампусе их университета, где, по их словам, можно ежедневно заметить голубя.



Как дрон погонял голубей?



Инженеры выяснили, что голуби на избранной ими крыше больше собираются на южной части. Так появилась возможность зафиксировать камеру в одном положении, чтобы в поле ее осмотра попадала только та часть крыши, которая больше всего страдает от голубей. Искать на снимках птиц помогала нейросеть, а учитывая, что голуби не слишком отличаются по размерам, дальше алгоритм передавал координаты птиц дрона. Команду на взлет он получал как только камера фиксировала более двух голубей.



Чтобы протестировать свой метод, исследователи анализировали активность птиц в течение 21 дня без дрона и 5 дней с ним. Всего дрону на защиту крыши приходилось взлетать 55 раз, однако ему удалось значительно снизить время их пребывания там (а соответственно и время, за которое они могли навредить). Максимальное время, которое голуби могли сидеть на крыше, составило почти два с половиной часа (очевидно, на крыше они и ночуют). Дрон же сократил его до менее пяти минут. Минимальное время, которое нужно дрону, чтобы разогнать птиц, составило чуть менее 30 секунд, но это учитывая, что из-за швейцарских законов инженеры должны все же «управлять» аппаратом, давая ему разрешение на вылет.



Интересно, что расстояние, на котором голуби воспринимали дрон как угрозу, уменьшалось с их количеством. Пока большие стаи пугались еще во время взлета, маленькие даже подпускали дрон к себе на несколько метров. Разработчики опасаются, что голуби могут привыкнуть к дрону так же, как к другим раздражителям, поэтому планируют провести больше исследований и, возможно, объединиться с орнитологами, чтобы объединить свою тактику с поведением птиц.



Но в целом, так как птицы пугаются шума дрона, то ему необязательно иметь точный алгоритм распознавания, хотя инженеры и отметили в работе, что хотели бы улучшить его для работы в плохих погодных условиях или при наличии людей на крыше. Также, поскольку дрон взлетает только по команде, это дает возможность не тратить лишнего заряда аккумулятора.