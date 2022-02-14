14:34 14 Февраль Киев, Украина

В Саудовской Аравии установили самый большой в мире калейдоскоп — зеркальную инсталляцию, показывающую постоянно изменяющиеся изображения.



Калейдоскоп, имеющий длину 40 м, высоту 6 м и ширину 3 м, был создан к технологической конференции LEAP (ежегодное мероприятие в Саудовской Аравии, объединяющее профессионалов в области технологий со всего мира), которая прошла в феврале 2022 года в Эр-Рияде.

Посетители могли войти внутрь этого калейдоскопа.

Установку под названием LEAPscape изготовили из светодиодной плитки и натянутой зеркальной фольги. На плитках демонстрировались сцены пейзажей Саудовской Аравии с цифровыми эффектами. Эти изображения отражались от зеркал, создавая эффект калейдоскопа.



Это проект британской архитектурной студии Stufish, специализирующейся на сценографии для концертов.