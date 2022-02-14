В поведении мусора вокруг белого карлика разглядели планетное тело

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Что делают планеты у белых карликов? Британские астрономы заподозрили кандидата в планетное тело у белого карлика WD 1054–226 — звезды, прекратившей свои термоядерные реакции. На объект указывают кривые блеска, на которых каждые 25 часов можно заметить характерные изменения. Равновесную температуру тела оценивают в 323 кельвина, что достаточно для сохранения воды в жидком состоянии. О находке ученые сообщили в Monthly Notices of The Royal Astronomical Society.



Большую часть своей жизни звезды проводят на главной последовательности диаграммы Герцшпрунга-Рассела, где их энергетическое равновесие поддерживает нуклеосинтез. Так звезды медленно сжигают топливо в своих ядрах и успевают обзавестись, например, планетами. Далее, в зависимости от массы, жизненные пути звезд расходятся и могут прекратить последние реакции и остаться медленно, в течение миллиардов лет, остывать в космосе. Последнее ждет Солнце и все звезды, не превышающие его по массе более чем в 8 раз. Последний этап их эволюции называют стадией белого карлика.



Впрочем, прежде чем перейти к этой стадии, звезды переживают этап красного гиганта, а все, что находилось рядом, на границе Роша, напротив, не переживает этого и разрушается либо еще во время превращения звезды, либо в результате действия приливных сил самого белого карлика. В пользу такого сценария свидетельствуют найденные на близких к белым карликам орбитах планетные обломки и загрязнение ими атмосферы самих карликов.



То есть планеты не выживают?



Несмотря на то, что астрономы уже находили на близких орбитах у белых карликов планеты, пока трудно сказать, что происходит с планетной системой после превращения родительской звезды в белого карлика. С одной стороны, расширение на стадии красного гиганта должно вызвать катастрофические последствия и если не уничтожить, то по крайней мере, сбить планеты с орбит. Но с другой, вполне вероятно, что планеты, находившиеся на орбитах подобно Юпитеру, могут избегать разрушения, а затем мигрировать ближе к уже мертвой звезде. И, наконец, могут появиться так называемые вторичные планеты, образовавшиеся из сброшенного звездой вещества, а не с протопланетного диска, когда звезда только родилась.



Эту информацию можно получить в том числе по данным изменений яркости – транзитов, когда какое-нибудь непрозрачное тело будет проходить на фоне белого карлика. И сегодня мы знаем уже семь таких транзитных светил, которые помогут разобраться в том, что происходит с системой после смерти ее звезды.



Собственно, в связи с этим астрономы Университетского колледжа Лондона совместно с коллегами из Америки, Швеции и Испании взялись за загрязненный белый карлик WD 1054–226 на расстоянии около 118 световых лет от нас. Кривую его блеска отследили с помощью телескопов TESS, «Спитцер», а также спектрографа UVES и сверхбыстрой камеры ULTRACAM, которая на тот момент была установлена на телескопе NTT (New Technology Telescope) в Чили в обсерватории Ла-Силья. Так и нашли периодические изменения блеска, которые могут указывать на транзитные тела.





Что увидели телескопы?



Среди богатых металлами белых карликов WD 1054–226 с типичным содержанием марганца, алюминия, железа и кальция не выделяется ни по массе, составляющей 0,62 солнечной, ни по температуре, которую оценили в 7910 кельвинов. То есть WD 1054–226 – это типичный, относительно холодный белый карлик с водородной атмосферой, который сошел с главной последовательности и начал остывать примерно 1,3 миллиарда лет назад.



Кривая блеска WD 1054–226 необычна тем, что звезда остается закрытой в течение всего периода оборота проходящего мимо вещества — на кривой блеске нет участка, который бы соответствовал свету звезды вне транзита. Это согласуется с тем, что астрономы смотрят на карлика через кольцо обломков, однако некоторые транзитные формы WD 1054–226 оказались более сложными.



Данные показывают, что звезда также оцеплена кольцом из 65 объектов, равномерно расположенных на своих орбитах. Кривые блеска ULTRACAM показывают, что некоторые структуры затемнения повторяются каждые 25,02 часов. Это подтвердил и TESS. Кроме этого ученые обнаружили транзитное событие с 23,1-минутным периодом, которое нельзя объяснить влиянием самого белого карлика, однако можно назвать фрагментом большего родительского тела, подобно «нити жемчуга», может следовать за телом на орбите 25,02 часа. Таким образом, поведение транзитных объектов можно объяснить наличием большого планетарного тела, температуру которого на таком расстоянии можно оценить в 323 кельвина, которого достаточно для поддержания воды в жидком виде.



