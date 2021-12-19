В Германии создан военный робот на гусеничном ходу

09:14 12 Декабрь Киев, Украина

Прошло лишь 10 лет после выхода фильма-триллера «Восстание машин», а мир так далеко шагнул в роботостроении. Создается впечатление, что мы стремительно несемся в мир фэнтэзи. Никого ведь не смущает показывающее нужную информацию «яблочко по блюдечку», причем это яблочко немного надкушено – Apple. Роботы прочно входят в нашу жизнь, они наделены интеллектом, выражают эмоции и могут работать автономно от человека. Не грозит ли человечеству в ближайшем будущем «восстание машин»?

Недавно немецкая компания Rheinmetall презентовала свою новую разработку - робота с гусеничным ходом на базе платформы Wiesel. Причем этот робот, точнее робото-комплекс Autonomous Combat Warrior как раз обладает необходимым уровнем высокотехнологичной автономности. Видео нового детища компании появилось на странице в YouTube.

Возможности данного робота уникальны: им можно управлять как вручную, так и дистанционно. Машина-робот может работать в полностью автономном режиме по удаленно запрограммированному маршруту.

Предусмотрено использование данной разработки в опасных для человека условиях. Она самостоятельно объезжает препятствия, осуществляет разведку, ведет огонь на поражение, а также может доставлять боеприпасы и конвоировать транспорт.

Насколько опасен такой техно-робот, судите сами: в британском Гипперхолме роботизированная рука удушила насмерть инженера по ее техническому обслуживанию.