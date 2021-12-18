В древних захоронениях майя обнаружили остатки алкогольного напитка из кукурузы

13:20 01 Декабрь Киев, Украина

Группа археологов из США, Китая и Гондураса обнаружила остатки кукурузы, перца, маниока и других растений в сосудах с 600-900 годов нашей эры, которые были откопаны на месте древних захоронений майя в городе Копан. Изучение указывает, что они могли использоваться для приготовления ферментированного напитка из кукурузы со смесью других растений. Вероятно, напиток играл важную роль в погребальных ритуалах и мог служить символической связью между миром живых и мертвых или богов. Исследование подробно описано в Journal of Anthropological Archaeology .





Чем алкоголь майя привлек внимание?



Алкоголь – один из важнейших продуктов человеческой культуры. Его психоактивное влияние отличает его от других напитков и пищи, изготовленных из того же сырья. Поэтому роль алкоголя всегда была больше, чем просто утоление жажды и получение удовольствия. Часто он был основным элементом в социальных и культурных действах, таких как церемониях и ритуалах. В частности, это было широко распространенным явлением у древних майя, которые в редких случаях предлагалиупотребить пищу и напитки живым и мертвым. Таким образом, продукты служили связующим звеном между участниками действа и богами или предками. Но какие именно алкогольные напитки использовались в социальных и культурных практиках и какова была конкретно их роль, изучено недостаточно. Внести ясность в вопрос попытались археологи из Стэнфордского университета, Китайской академии социальных наук и Гондурасского института антропологии и истории.



Как изучали роль алкоголя в культуре майя?



Исследование сосредоточено вокруг раскопок в одном из самых больших поселений майя - городе Копан на территории современного Гондураса, где нашли и продолжают находить много артефактов, связанных с древней культурой. В частности, в последние годы на локации откопали многочисленные глиняные сосуды, среди которых чашки, цилиндры, миски и другие, происходящие из классического периода цивилизации майя (он длился ориентировочно с 600 по 900 годы нашей эры).



В рамках новой работы ученые проанализировали шесть сосудов по раскопкам на месте элитных захоронений: одну миску, два цилиндра, одну банку и две чашки; а также четыре каменных зернотерка. Исследователи обращали внимание на их содержание, особенно на остатки крахмала и фитолитов – окаменевших остатков растений. Благодаря этому учёные могут предположить, какие продукты содержались в посуде.







Что удалось узнать по изучению посуды?



Ученые нашли на исследуемой посуде и зернотерках четыре типа крахмала. Наиболее распространенный приписали растениям из подсемейства Просовых, особенно кукурузе обыкновенной ( Zea mays ). Что интересно, часть гранул оказалась поврежденной, вероятно, проращиванием и ферментацией, что указывает на алкоголь. Второй тип больше походил на крахмал стручковых перцев ( Capsicum ), третий — съедобного маниока ( Maniahot esculent ), корнеплодного растения, распространенного в Мезоамерике. Четвертый тип характерен для подземных органов растений, но каким именно растениям они принадлежали, ученые не смогли установить. Большинство крахмальных зерен выделили из посуды.



Что касается фитолитов, то большинство находок было обнаружено на зернотерках, а не посуде. Опять же, больше всего было остаток злаковых растений, многие ученые склонны относить к кукурузе. На одной из зернотерок также был найден слой белого налета, который оказался известью с карбонатом кальция. Ученые предполагают, что этот инструмент мог использоваться для измельчения извести, необходимой для никстамализации кукурузы – процесса, при котором зерна выдерживают и готовят в щелочном растворе, обычно известняковом молоке , для улучшения питательности продукта.



Авторы исследования делают вывод, что элитное общество майя в Копане особую роль могло придавать ферментированным напиткам из кукурузы, смешанным или приправленным другими растительными компонентами, например маниоком и перцем. Возможно, они служили символическим подношением для умерших, увязывая живых с предками или богами, что согласуется с предыдущими исследованиями.