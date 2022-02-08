В Детройте построят дорогу, которая будет заряжать электромобили во время движения

Израильский стартап Electreon Wireless построит в Детройте (США) первую в мире дорогу, которая будет заряжать электроавтомобили во время движения, пишет Business Insider. Дорогу хотят оборудовать до конца 2023 года.
Это будет отрезок дороги протяженностью в 1,6 километра, расположенный возле заброшенного здания Центрального железнодорожного вокзала штата Мичиган. Компания Ford, вложившая в проект $1,9 миллиарда, планирует превратить сооружение в «квартал инновационной мобильности», говорят в компании.
Это будет отрезок дороги протяженностью в 1,6 километра, расположенный возле заброшенного здания Центрального железнодорожного вокзала штата Мичиган. Компания Ford, вложившая в проект $1,9 миллиарда, планирует превратить сооружение в «квартал инновационной мобильности», говорят в компании.
Как это работает
В основе технологии – электромагнитная индукция, которая используется и для беспроводной зарядки гаджетов. Индукционные катушки,
расположенные под асфальтом, будут передавать ток аккумулятору электромобиля.
Однако для этого электромобиль нужно оборудовать спецприемником, который стоит от 3 до 4 тысяч долларов. Стартап надеется, что сможет
снизить стоимость технологии до 1-1,5 тысячи долларов.
Electreon Wireless говорят, что этот проект уже начали внедрять на дорогах Швеции, Израиля и Италии.
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