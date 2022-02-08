В Детройте построят дорогу, которая будет заряжать электромобили во время движения

15:08 08 Февраль Киев, Украина





Это будет отрезок дороги протяженностью в 1,6 километра, расположенный возле заброшенного здания Центрального железнодорожного вокзала штата Мичиган. Компания Ford, вложившая в проект $1,9 миллиарда, планирует превратить сооружение в «квартал инновационной мобильности», говорят в компании. Израильский стартап Electreon Wireless построит в Детройте (США) первую в мире дорогу, которая будет заряжать электроавтомобили во время движения, пишет Business Insider. Дорогу хотят оборудовать до конца 2023 года.Это будет отрезок дороги протяженностью в 1,6 километра, расположенный возле заброшенного здания Центрального железнодорожного вокзала штата Мичиган. Компания Ford, вложившая в проект $1,9 миллиарда, планирует превратить сооружение в «квартал инновационной мобильности», говорят в компании.

Как это работает В основе технологии – электромагнитная индукция, которая используется и для беспроводной зарядки гаджетов. Индукционные катушки, расположенные под асфальтом, будут передавать ток аккумулятору электромобиля.

Однако для этого электромобиль нужно оборудовать спецприемником, который стоит от 3 до 4 тысяч долларов. Стартап надеется, что сможет

снизить стоимость технологии до 1-1,5 тысячи долларов.