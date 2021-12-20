В чем заключается генетическая тайна ночного зрения?

20:57 06 Декабрь Киев, Украина

Уникальный признак позвоночных животных – это сетчатка на внутренней стороне глаза. Неожиданно, но чувствительная часть фоторецепторов расположена позади сетчатки. Итак, сначала свет должен пройти через нервную ткань, и уже потом его воспринимает глаз.





Сетчатка – может, самая удивительная часть глаза позвоночных животных. Этот чувствительный к свету слой ткани устилает заднюю часть глазного яблока и служит поверхностью для проекций картинок, которые производит линза. Сетчатка толщиной от 130 до 500 микрометров, что соответствует толщине нескольких листков бумаги, и состоит из пяти слоев нервной ткани. Учитывая, что чувствительная часть фоторецепторов расположена позади сетчатки, свет должен проникать через эту толстую нервную ткань, прежде чем достигнет фоторецепторов.



Уже долгое время ученые подозревают, что определенная компактная структура ДНК в клеточном ядре фоторецепторов-палочек улучшает способность активных ночью животных видеть в темноте, но до сих пор оставалось неясно, как ночное видение пользуется этой организации Особая ДНК-организация могла бы улучшать способность видеть у активных ночью млекопитающих. Ученые из Института молекулярной клеточной биологии и генетики имени Макса Планка в Дрездене недавно продемонстрировали, что у мышей оптическое качество сетчатки растет в течение первого месяца жизни. Это приводит к улучшенной визуальной чувствительности при сложных условиях освещения. Такое улучшение становится возможным благодаря компактной организации генетического материала в клеточных ядрах фоторецепторов (палочек).Сетчатка – может, самая удивительная часть глаза позвоночных животных. Этот чувствительный к свету слой ткани устилает заднюю часть глазного яблока и служит поверхностью для проекций картинок, которые производит линза. Сетчатка толщиной от 130 до 500 микрометров, что соответствует толщине нескольких листков бумаги, и состоит из пяти слоев нервной ткани. Учитывая, что чувствительная часть фоторецепторов расположена позади сетчатки, свет должен проникать через эту толстую нервную ткань, прежде чем достигнет фоторецепторов.Уже долгое время ученые подозревают, что определенная компактная структура ДНК в клеточном ядре фоторецепторов-палочек улучшает способность активных ночью животных видеть в темноте, но до сих пор оставалось неясно, как ночное видение пользуется этой организации

генетического материала.

Ученые во главе с руководителем группы Морисом Крейсингом (Moritz Kreysing) из Института молекулярной клеточной биологии и генетики имени Макса Планка совместно с коллегами из Технического университета Дрездена и Биоцентра при Мюнхенском университете Людвига-Максимилиана хотели выяснить как это влияет на прозрачность сетчатки. В этом случае прозрачность означает, что каждая клетка-палочка рассеивает меньше света и поэтому остается более прозрачной.



Особенно ученые сосредоточились на функциях ДНК-уплотнения в клетках фоторецепторов-палочек и на том, будет ли изменение оптических способностей сетчатки достаточным, чтобы улучшить способность мышей видеть при плохом освещении.



Каушикарам Субраманиан (Kaushikaram Subramanian), ведущий автор исследования, объяснил: «В исследовании на мышах мы выяснили, что оптическое качество сетчатки растет в течение первого месяца после рождения. Здесь происходит двойное улучшение прозрачности сетчатки, что обусловлено компактной организацией генетического материала в клеточном ядре. С помощью поведенческих тестов при лунном освещении мы также продемонстрировали, что мыши с этой генетической адаптацией могут видеть при плохом свете лучше мышей, у которых этой структуры нет». Да, мыши могли в 10 раз лучше распознавать движения и воспринимать контрасты при слабом свете.



/>Исследование не только объяснило функции этой необычной ДНК-организации в сетчатке. В целом оно демонстрирует, что четкость картинки зависит не только от проектирующей линзы изображения, но и от чувствительности оптического качества сетчатки.



Морис Крэйсинг, член Центра системной биологии в Дрездене, резюмирует: «Наше исследование показывает, что методы генетики могут пригодиться для того, чтобы изменять оптические признаки клеток и тканей. Было бы интересно увидеть, можно ли генетику применить для улучшения прозрачности клеток и тканей, что бы очень понадобилось в биологической микроскопии живых тканей».