В бразильских реках поселились трансгенные флуоресцентные рыбки

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Генетически модифицированных аквариумных рыбок данио-рерио обнаружили в реках Бразилии. Изучение этих красных и зеленых флуоресцентных рыб в природных средах показывает, что они питаются разнообразной доступной пищей и репродуктивно активны в течение большей части года. Это показывает, что трансгенные данио-рерио имеют потенциал угрожать местным водным видам, охотясь на них и конкурируя с ними за ресурсы, пишут бразильские ученые в журнале Studies on Neotropical Fauna and Environment .



Как аквариумные рыбки попадают в чужеродные для них природные воды?



Аквариумистика — интересное и увлекательное занятие, но, как и ко всему, к нему нужно подходить осознанно. Это убережет от таких негативных последствий, как заражение тропической инфекцией из аквариума, и нанесение вреда местному биоразнообразию. В конце концов, исследования указывают, что аквариумистика является основной причиной распространения около трети наиболее опасных водных инвазионных видов – чужеродных для конкретной экосистемы видов, угрожающих ее биоразнообразию. В основном проблема заключается в том, что безрассудные владельцы аквариумов или вовлеченные в аквакультуру люди выпускают или допускают попадание в природные водоемы рыбок, которые не свойственны той местности. И хотя чаще всего такие животные не способны долго выживать и давать потомство в новых условиях, иногда они приспосабливаются и могут угрожать местным видам, на которых охотятся или конкурируют за ресурсы. Некоторые из них успели образовать устойчивые популяции на чужбине, например данио-рерио ( Danio rerio) дикого типа в пресных водах Бразилии, естественно населяющих Южную Азию. Экосистемы Бразилии характеризуются значительным биоразнообразием и уязвимостью, поэтому группа исследователей из Федерального университета Сан-Жуан-дел-Рей и Федерального университета Сержипи решила исследовать более детальное расселение данио-рерио в местных водах.



Что нового хотели выяснить о рыбках?



В последние годы в Бразилии начали замечать не только обычных данио-рерио дикого типа, но и генетически модифицированных. Речь идет о ярких цветных рыбках, в чей геном был внесен ген флуоресцентного белка, благодаря чему светящиеся в синем и ультрафиолетовом свете синим, зеленым, красным, фиолетовым или другим цветом. Предыдущие эксперименты показывали , что определенные линии данио-рерио, такие как зеленые, хуже выживают и размножаются в природных водах, чем дикого типа, но авторы новой работы захотели проверить это предположение.



Изучение проводили в регионе бассейна реки Параиба-ду-Сул, наиболее подверженного влиянию человеческой деятельности в Бразилии. Ученые сосредоточились на пяти небольших, медленных реках бассейна, пересекающих крайне богатый разнообразием видов дождливый Атлантический лес. Каждая из них расположена всего в нескольких метрах от ставок крупнейшего в стране центра аквакультуры, где разводят более 250 видов рыб, в том числе генетически модифицированных данио-рерио. Причем пруды не оснащены защитой от проникновения из них рыбок в природные воды.



В течение 2015-2018 годов каждые два месяца с февраля по декабрь исследователи проводили обследование рек на предмет обнаружения у них трансгенных рыбок, которые определяли по яркой, нетипичной для дикого типа расцветке. За это время ученым удалось отловить из всех рек 119 взрослых данио-рерио красного и зеленого цвета. Пойманных животных умертвили, отнесли в лабораторию и подробно исследовали. Внимание обращали на содержание пищеварительной системы, чтобы исследовать, чем рыбки питаются, а также параметры тела и половых органов, в частности результаты их микроскопического изучения, чтобы оценить зрелость и стадию репродуктивного цикла животных.



Как поживают модифицированные даниорерио в природе Бразилии?



Модифицированные данио-рерио успешно приспособились питаться в реках местными видами. Преимущественно в их желудке находились остатки местных насекомых, но они дополнялись растениями, в частности, водорослями, и зоопланктоном. Таким образом, рыбки не требовательны, поэтому могут выживать на различных доступных пищевых ресурсах. Это вызывает беспокойство, поскольку указывает, что данио-рерио могут угрожать местным популяциям беспозвоночных, находящимся у основания пищевых цепей, что влечет за собой риск для всей экосистемы.



Кроме того, что трансгенные даниорерио, похоже, успешно выживают при попадании в реки, они потенциально способны размножаться. Предпочтительно распределение статей составляло 1:1, что свидетельствует о хорошо сбалансированной популяции, способной себя поддерживать, хотя в некоторых локациях самки существенно преобладали. К тому же, во всех исследованных реках рыбки были полово активными в течение 8-12 месяцев в году с пиком в дождливые сезоны, когда в реках поднимался уровень воды. Что важно, данные указывают на раннее наступление половой зрелости у генно-модифицированных данио-рерио. Если обычно этот вид достигает зрелости при стандартной длине тела в среднем 2,4-3,5 сантиметра, то у цветных данио-рерио в Бразилии - при достижении менее 1,8-2,2 сантиметра. Это может быть приспособлением для повышения репродуктивного успеха рыбок, конкурирующих за ресурсы с местными видами.



Поскольку сейчас не было обнаружено мальков генетически модифицированных даниорерио в Бразильских реках, из-за чего нельзя уверенно говорить о самовоспроизводимости их популяций, авторы предполагают, что животные находятся на ранней стадии биологической инвазии. Поэтому они рекомендуют проводить просветительскую и информационную деятельность с общественностью относительно важности недопущения попадания в природные экосистемы чужеродных видов, особенно трансгенных, которые могут распространить свои трансгены в природные популяции, что будет угрожать их выживанию. Исследование является вторым научно задокументированным случаем интродукции трансгенных видов в природные экосистемы, и необходимо провести дальнейшее изучение влияния этих животных на местные экосистемы.