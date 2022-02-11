Увеличение продолжительности сна способствует похудению - исследование

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Исследование американских ученых показало, что увеличение продолжительности сна приводит к дефициту калорий и способствует похудению у людей с лишним весом





Почему это важно?

Недавно созданные модели глобального динамического прогнозирования свидетельствуют, что устойчивое увеличение потребления человеком энергии даже на 100 килокалорий в день приводит к увеличению веса примерно на 4,5 килограмма за три года. Одним из факторов риска увеличения веса является регулярный Участники, которые спали дольше чуть более часа в течение двух недель, не только снизили вес тела, но и сообщили об улучшении самочувствия, в частности о приливе сил и подъеме настроения. Поэтому соблюдение нормальной гигиены сна может стать эффективным способом профилактики ожирения и лечь в основу разработки программ похудения, отмечают авторы в статье JAMA Internal Medicine.Недавно созданные модели глобального динамического прогнозирования свидетельствуют, что устойчивое увеличение потребления человеком энергии даже на 100 килокалорий в день приводит к увеличению веса примерно на 4,5 килограмма за три года. Одним из факторов риска увеличения веса является регулярный сон менее семи часов в сутки. Краткосрочные экспериментальные лабораторные исследования показали, что ограничение сна у сравнительно здоровых людей связано с увеличением потребления энергии в среднем на 250–350 килокалорий в сутки с минимальными изменениями затрат энергии.

Другими словами, у недосыпающих ученые фиксировали профицит килокалорий (положительный энергетический баланс), что сопровождалось увеличением массы тела. Так, эпидемия ожирения, похоже, совпадает с закономерностью уменьшения продолжительности сна, что наблюдается в обществе за последние десятилетия. Однако до сих пор оставалось неизвестным, может ли продолжение сна быть эффективной стратегией для предотвращения или устранения ожирения. Изучить этот вопрос решили ученые из Чикагского университета и Висконсинского университета в Мэдисоне.



Как исследовали влияние продолжительности сна на энергетический баланс людей?

Для определения влияния продления продолжительности сна на энергетический баланс и массу тела в условиях реальной жизни было проведено рандомизированное клиническое исследование. Участниками стали 80 взрослых мужчин и женщин (от 21 до 40 лет) с индексом массы тела 25,0–29,9 (предожирение или гладкость) и типичной продолжительностью сна менее 6,5 часов в сутки. После двухнедельного обычного режима сна на начальном этапе исследования их случайным образом разделили на две группы. В первой участники имели удлиненный до 8,5 часов в сутки сон, а во второй, контрольной — спали по-прежнему. Обе группы были проинструктированы по соблюдению их ежедневной рутинной деятельности на дому без какого-либо вмешательства в диету или увеличения физической активности в течение следующих двух недель.



В ходе исследования ученые изучали изменение соотношения показателей потребления и затрат энергии организмом человека по сравнению с исходным уровнем, оцениваемым по морфометрическим показателям и скорости метаболизма.

Промежуточные результаты исследования участникам не сообщались для минимизации потенциального воздействия на психоэмоциональное состояние последних.



Результаты исследования

Исследование показало, что те, кто был выделен в группу с удлиненной продолжительностью сна, в среднем спали на 1,2 часа в сутки дольше. Это сопровождалось уменьшением суточного потребления энергии примерно на 270 килокалорий, сравнивая с контрольной группой. В то же время, общие затраты энергии существенно не отличались среди участников обеих групп. Таким образом, изменение продолжительности сна обратно коррелировало с изменением потребления энергии, что привело к возникновению отрицательного энергетического баланса, а следовательно дефицита калорий, у участников с удлиненной продолжительностью сна. Благодаря этому за двухнедельный период им удалось похудеть в среднем на 500 граммов, в то время как масса тела участников контрольной группы выросла почти на 400 граммов. Кроме того, участники группы с удлиненной продолжительностью сна по субъективным оценкам в общем чувствовали себя более чем на 16 процентов счастливее.



Согласно модели динамического прогнозирования Холла, снижение потребления энергии примерно на 270 килокалорий в сутки, зафиксированное после незначительного удлинения сна, предусматривало бы потерю примерно 12 килограммов веса за три года. Однако, чтобы выяснить, может ли продолжение сна быть эффективной стратегией для устранения ожирения на уровне популяции, необходимо проводить подобные исследования в течение более длительного времени. Авторы также отмечают, что одновременно со здоровым питанием и регулярной физической активностью, здоровые привычки сна должны пропагандироваться в публичных сообщениях для уменьшения риска ожирения и сопутствующих заболеваний.

Короткий сон связан не только с лишним весом, но и с другими серьезными патологиями. Ранее мы писали, что у людей, которые в среднем возрасте спали менее семи часов в сутки, заметили более высокий риск развития деменции в старости.