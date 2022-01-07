Универсальные свойства языка кошки - открытия ученых

Все не раз видели, как «умываются» кошки, тщательно вылизывая свою шерстку. Ученые подсчитали, что за таким гигиеническим занятием кошка проводит четвертую часть своего времени, не считая сон. Примечательно, что для таких процедур у кошек есть универсальный инструмент — язык.

Язык кошки имеет удивительное строение. Те 290 крохотных сосочков, которыми покрыт язык животного, похожи на крошечные крючочки и по виду и твердости напоминают коготки. Каждый из этих сосочков имеет желобок, который наполняется слюной каждый раз, когда кошка убирает язык обратно в рот. Во время вылизывания, мех кошки раздвигается этими сосочками, и слюна увлажняет кожу.

Ежедневно с кошачьего языка на кожу и шерсть попадает до 48 миллилитров слюны. Как оказалось, слюна кошки обладает отличным чистящим свойством, растворяющим любую грязь. В жару, испаряясь с кожи, слюна охлаждает кожу. Для кошки, имеющей множество потовых желез, такое охлаждение служит своеобразным кондиционером.

С помощью языка кошка может расчесать спутанные волосы, сбивающиеся в колтуны. Кроме всего, не найти более нежного и эффективного массажера, чем тот, которым пользуются кошки для ухода за своей кожей – их умелого язычка!

Строение кошачьего языка натолкнуло ученых на идею создания универсальной модели щетки. Такая щетка превосходит любую расческу: она не требует особых усилий при расчесывании, намного легче чистится, а главное - легко распутывает колтуны. В дальнейшем, учитывая строение кошачьего языка, ученые смогут усовершенствовать способ очистки ворсистых поверхностей. Принцип работы языка кошки будет использован для нанесения лечебных кремов и лосьонов на кожу, покрытую волосами или шерстью.