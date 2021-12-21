Улучшить условия жизни лабораторных крыс помогли владельцы домашних грызунов

10:34 21 Декабрь Киев, Украина

Британские исследователи провели опрос среди владельцев домашних крыс, чтобы выяснить, как лучше оценить и обеспечить "быт" лабораторных крыс. Так они обнаружили, что домашние грызуны склонны демонстрировать широкий репертуар поведения, многие из которых лабораторные условия делают невозможными. В то же время некоторые виды поведения можно использовать как индикаторы хорошей социальной адаптации крыс, например частоту копания, прыгания и скрежетания зубами. Благодаря опросу ученые впервые описали новый тип поведения у крыс, о чем говорится в статье журнала Applied Animal Behaviour Science .



Почему ученые подумали о подопытных крысах?



Жизнь лабораторных крыс, являющихся одними из самых популярных животных в исследованиях, обычно нельзя назвать беззаботной. Но в то же время будет неправдой говорить, что ученым безразлична адаптация своих подопечных. Согласно международным рекомендациям проведения опытов на животных, испытуемым должны быть обеспечены достойные условия содержания и максимально возможное уменьшение дискомфорта при манипуляциях. Это обусловлено не только потребностью в гуманном отношении животных, но и важным влиянием их благосостояния на результаты исследования. Плохое самочувствие может существенно изменять поведение и физиологические процессы в организме животных, что приведет к проблеме с надежностью и воспроизводимостью результатов экспериментов.



Пока что почти все изучения, сосредоточенные на улучшении условий жизни лабораторных крыс, основаны на экспериментальных исследованиях. Между тем, группа ученых Бристольского университета предположила, что помочь крысам в науке жить более комфортной жизнью могут владельцы домашних крыс. Эти люди ежедневно вовлечены в уход за грызунами и ставят своей целью обеспечить наилучшие условия любимцам, а также могут поделиться особенностями поведения, которое животные в лабораториях не демонстрируют или не замечают.



Как владельцы делились опытом ухода за крысами?



Ученые создали онлайн-опросник, предназначенный для владельцев домашних крыс. Он состоял из 28 вопросов, которые касались качественных и количественных данных о взаимодействии владельцев с любимцами, поведении животных, особенностях содержания, в частности описания игрушек и аксессуаров, наличии других домашних животных, потенциально угрожающих крыс, и тому подобное. Среди вопросов были, например, «Какие предметы имеются в клетке вашего животного?», «Как часто вы наблюдаете за крысой укрывательства?», «Бывают ли другие ваши животные в комнате с крысой?». Исследователи распространяли опросник соцсетями в течение трех недель, привлекая заполнить его совершеннолетних жителей Великобритании. Таким образом, они собрали 677 полностью заполненных опросников, которые касаются информации о 3 893 крысах.



При анализе результатов ученые сначала проверили, отражаются ли в ответах участников хорошо известные явления в отношении крыс, например возрастные изменения поведения. Так они выясняли, можно ли вообще доверять опросу.



Что дал ученым опрос?



Опрос действительно выявил особенности поведения крыс, уже ранее известных ученым, и свидетельствующих в пользу валидности опросника. К ним относится, например, большая игривость и склонность лазить по клетке в молодом возрасте.



Крысы демонстрируют разнообразное поведение, в частности, лазание по клетке, накопление пищи, строительство гнезда, подъем на задние лапы, копание, бег прыжками и т.д. Результаты указывают, что некоторые из этих поведений могут служить индикатором благосостояния животных, поскольку по-разному проявляются в зависимости от условий содержания. Так, крысы, которые имели более обогащенную среду (например, большую клетку, много игрушек, различные материалы), более приближенное к природным условиям, проявляли больше видов активности и чаще лазили, копали и строили гнезда. Это согласуется с некоторыми предварительными исследованиями, которые показывали, что самки лабораторных крыс, если есть возможность, тоже часто лазают по клетке и копают. Однако в большинстве своем испытуемых крыс держат в малых клетках, где они не могут иногда даже встать. По мнению авторов, обеспечение крыс условиями, в которых они смогут проявить больший репертуар природного поведения (например, большие клетки с обогащенной средой или хотя бы просторные места для игр, где они смогут проводить ежедневно несколько часов), улучшит их жизнь.



В пользу этого свидетельствует и то, что наличие домашних животных, контактирующих с крысами, вызывало у последних стресс, который среди прочего проявлялся уменьшением поведенческого разнообразия. В таких условиях они тем реже копали, скрежетали зубами, прыгали и игриво прижимали друг друга к земле, чем большему воздействию потенциального хищника подвергались. Ученые считают, что недостаток поведения такого типа можно считать индикатором стресса у крыс, в том числе лабораторных. Кроме этого, благодаря опросу ученые впервые описали у крыс еще одно поведение, которое владельцы связывают с удовлетворенностью грызунов — быстрое выпячивание и втягивание глаз, часто происходит во время скрежета зубами. На основе нее можно было бы оценивать благосостояние грызунов, живущих в очень малых клетках, поэтому сильно ограничено в поведении.



В то же время авторы осознают, что их исследование выявляет только корреляции, но не причинно-следственные связи. Они отмечают, что необходимо провести следующие изучения и эксперименты, которые позволят тщательно оценить обоснованность предлагаемых ими показателей благосостояния крыс.