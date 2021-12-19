Украинские врачи впервые "заморозили" сердце живому пациенту

17:37 14 Декабрь Киев, Украина

Попав в сердце мальчика Кая, льдинка изменила его жизнь. Это всего лишь сказка. Но рано или поздно любая сказка становится явью. Теперь и о льдинке в сердце можно говорить с уверенностью в реальном влиянии морозящего холода на сердце человека. Только в нашем случае мороз изменил сердце и саму жизнь человека к лучшему, подарив ему здоровье.

Как рассказал сегодня, 14 декабря, и.о. гендиректора Первого территориального медицинского объединения Львова Олег Самчук, львовские кардиохирурги впервые провели процедуру по заморозке сердца пациента, страдающего мерцательной аритмией.

"Ледниковый период" в кардиохирургии Львова! Наши врачи впервые заморозили сердце пациента, чтобы вылечить мерцательную аритмию", - написал Самчук.

Первым человеком, сердце которого подверглось «заморозке» стал 62-летний житель Львова, который страдал болезнью сердца с 2018 года. У мужчины была удалена одна почка, из-за чего он не мог принимать кроверазжижающие лекарственные препараты. Накануне операции его состояние было крайне тяжелым, участившиеся в течение суток приступы угрожали инсультом.

Мужчине провели новое оперативное вмешательство методом "криоабляции". Такую же процедуру провели еще двум больным. В ходе процедуры в сердце больного вводится жидкий азот, температура которого – 60 градусов. Такое вещество практически «вымораживает» пораженные участки сердца.

Уточним, что мерцательная аритмия чаще всего приводит к ишемическим инсультам. Во время этого заболевания сердце сокращается не 50-60, а 400-500 раз в минуту, при этом риск появления тромбов увеличивается в пять раз.

По словам Олега Самчука, на сегодня в Украине живут около 800 тысяч больных с таким видом аритмии. И если раньше единственным спасением для них был постоянный прием лекарств, разжижающих кровь, то теперь новый метод с «заморозкой» подарил им 90% надежды на полное выздоровление. Остается надеяться на то, что подобный передовой опыт в лечении заболеваний сердца в ближайшее время будет взят на вооружение и другими клиниками страны, чтобы как можно больше украинцев смогли получить достойное лечение у себя на родине, а не ехать на поклон к иноземным лекарям.