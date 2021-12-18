Украинские ученые выявили 11 разновидностей штамма «Дельта»

Руководствуясь полученным от Совета нацбезопасности и обороны Украины заданием, ученые Института молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) провели глубокое изучение преобладающего сейчас в стране штамма коронавируса Дельта. В результате проделанной работы были обнаружены 11 разных вариаций этого штамма.

По словам микробиологов, только в 60% случаев был выявлен изначальный вариант Дельты B.1.617.2, который был завезен из Индии. В остальных 40% проб присутствовали десять различных подвидов штамма Дельта, происхождение которых связывают с США, Великобританией, странами Европы и Африки.

Для исследования были собраны образцы из 10 различных регионов Украины, от западных до восточных, с севера до юга. Сбором исследуемого материала занимался Центр общественного здоровья МОЗ. Всего исследовали 75 образцов коронавируса.

Примечательно, что еще в июне-августе 2021 г. В половине случаев встречался так называемый британский штамм Альфа. Индийский Дельта только начинал распространяться.

Характерной особенностью штамма Дельта, как объяснили ученые, стала способность изменять те участки вируса, которые влияют на скорость его размножения и влияние на иммунитет человека. Мутировавшие вирусы очень быстро и зачастую бессимптомно распространяются.

«Существующие вакцины работают против этих штаммов, – утверждает директор ИМБГ академик Михаил Тукало. – Призываю всех как можно скорее вакцинироваться».

Хочется отметить, что только в Украине проводятся исследования мутаций коронавируса с применением метода секвенирования, или последовательного изучения отдельных участков ДНК.