Удаление катаракты уменьшает риск деменции - исследование

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При чем катаракта к деменции?

В настоящее время старение сопровождается ухудшением качества жизни и увеличением риска развития ряда патологических состояний. Среди таких распространены



Каким было исследование на этот раз?

Ученые исходили из предположения, что пожилые люди, прошедшие удаление катаракты в виде замещения хрусталика, имеют меньший риск деменции по сравнению с людьми, которые не проходили такой операции или проходили вмешательство, которое не восстанавливает зрение, Исследование американских ученых свидетельствует, что лечение катаракты заменой хрусталика связано с уменьшением риска деменции . Пациенты с катарактой, прошедшие оперативное лечение, имеют в среднем на 29 процентов меньший риск деменции по сравнению с теми, кто не прошел операцию. Вероятно, причина заключается в улучшении зрения после вмешательства, говорится в статье JAMA Internal Medicine.В настоящее время старение сопровождается ухудшением качества жизни и увеличением риска развития ряда патологических состояний. Среди таких распространены деменция и нарушения зрения, которые чаще всего поражают людей старше 65 лет. Какая связь между двумя этими состояниями, кроме возраста, совершенно непонятно. Несколько исследований указывали, что коррекция зрения, в частности оперативное лечение наиболее распространенной причины слепоты — катаракты, может улучшать когнитивные способности у пожилых людей и уменьшать риск деменции. Однако другие исследования такой связи между коррекцией зрения и когнитивной функцией не выявили. Нужно больше качественных исследований, чтобы понять, где правда. Внести больше ясности в вопрос попытались ученые Вашингтонского университета, Шведского медицинского центра и Вашингтонского исследовательского института здоровья Кайзер Перманенте.Ученые исходили из предположения, что пожилые люди, прошедшие удаление катаракты в виде замещения хрусталика, имеют меньший риск деменции по сравнению с людьми, которые не проходили такой операции или проходили вмешательство, которое не восстанавливает зрение,

например лечение глаукомы, направленное на снижение внутриглазного давления.

Авторы анализировали информацию о людях старше 65 лет, принявших участие в исследовании деменции, которое началось еще в 1994 году и продолжается до сих пор. К началу исследования ни один участник не имел диагностированной деменции, но наблюдения с проведением когнитивных тестирований и физического обследования каждые два года, чтобы вовремя выявить расстройство. В этой работе ученые сосредоточились только на 5546 участниках, получивших диагноз катаракта или глаукома до наступления деменции. Ученые сравнивали, связана ли частота деменции с глазной болезнью или ее лечением.



Как исследование связало болезни глаз и деменцию?

В среднем за участниками наблюдали в течение 7,8 лет, в течение которых деменция развилась у 853 из них, а катаракту диагностировали у 67 процентов. При этом ученые обнаружили ассоциацию между глазным и когнитивным нарушением. Так, люди, прошедшие операцию по замещению хрусталика, имели в среднем на 29 процентов более низкий риск деменции по сравнению с теми, кто операцию не прошел. Наиболее очевидным снижение риска было в первые пять лет после проведения операции. Различие между группами сохранилось даже после учета таких факторов как образование, пол, раса, генетическая предрасположенность к болезни Альцгеймера и вредные привычки. В то же время, диагноз глаукомы поставили 728 участникам, но среди этой группы ученые не выявили связи между лечением глазного заболевания и риском деменции.



Исследователи склонны объяснять связь между лечением катаракты и снижением риска деменции воздействием коррекции зрения. Возможно, это потому, что ухудшение зрения приводит к психологическому дискомфорту и затрудняет взаимодействие с другими, уменьшает желание осуществлять физическую активность и ограничивает сенсорную стимуляцию — все это факторы, связанные с ухудшением когнитивных способностей и деменции. В то же время восстановление зрения позволяет устранить или уменьшить их влияние. Другое объяснение состоит в том, что с заменой хрусталика чувствительные к свету клетки сетчатки подвергаются воздействию большего количества света синего спектра, ранее уже связывали с когнитивными функциями, суточными ритмами и болезнью Альцгеймера.