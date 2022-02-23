Ученым впервые удалось исследовать активность мозга человека во время смерти

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Почему близкосмертные переживания интересуют ученых?

Что чувствует и переживает человек во время смерти — непостижимое явление. Но люди с опытом клинической смерти иногда сообщают о том, что перед их глазами промелькнула вся их жизнь, или что они видели бред вроде света в конце туннеля или чувствовали себя необычайно легко и возвышенно.



Как удалось изучить мозг во время смерти?

Возможность исследовать активность мозга при смерти появилась вследствие стечения обстоятельств. 87-летний мужчина попал в отделение скорой помощи после падения. Сначала он был в сознании, однако его состояние быстро ухудшилось, поэтому ему провели компьютерную томографию. Обследование показало, что в мозгу мужчины имеются гематомы в обоих полушариях. После этого была проведена операция по удалению гематомы. Однако через двое суток стабильного состояния у пациента появились судороги и выраженная слабость правой половины тела. Было решено провести длительную электроэнцефалографию, чтобы выяснить природу приступов. В процессе обследования у пациента зарегистрировано по меньшей мере 12 электрографических приступов, за которыми следовало угнетение активности. Незадолго после этого у мужчины возникла тахикардия желудочков, что завершилось остановкой сердца и дыхания, в результате которых пациент скончался.



Так, медики получили возможность проанализировать записи электроэнцефалографа перед, а также во время и после смерти человека.



Что происходило с мозгом во время смерти?

Приблизительно через 30 секунд после остановки сердца и прекращения поставки кислорода в мозг, ученые заметили рост электрической активности в диапазоне гамма-колебаний, тогда как альфа, бета, тета и дельта колебания, наоборот, стали менее выраженными. Гамма-колебания, имеющие наивысшую частоту, связывают с такими сложными явлениями, как когнитивные процессы, в частности мечтания, Международная группа исследователей впервые описала, что происходит с электрической активностью мозга при смерти человека. Электроэнцефалография пожилого пациента показала, что после остановки сердца мозг активизируется также, как во время глубокого сосредоточения и воспоминаний. Вероятно, этим можно объяснить некоторые близкосмертные переживания, о которых сообщают люди, побывавшие на грани жизни и смерти. Наблюдение подробно описано в журнале Frontiers in Aging Neuroscience.Что чувствует и переживает человек во время смерти — непостижимое явление. Но люди с опытом клинической смерти иногда сообщают о том, что перед их глазами промелькнула вся их жизнь, или что они видели бред вроде света в конце туннеля или чувствовали себя необычайно легко и возвышенно. Нейроученые долгое время пытаются выяснить, какие физиологические процессы лежат в основе характерных близкосмертных переживаний. Исследовать этот вопрос очень сложно, учитывая, что полноценный эксперимент с электроэнцефалографией человека в момент смерти практически невозможно спланировать. Однако группе медиков и ученых из США, Канады, Эстонии и Китая впервые удалось проследить за умирающим человеческим мозгом.Возможность исследовать активность мозга при смерти появилась вследствие стечения обстоятельств. 87-летний мужчина попал в отделение скорой помощи после падения. Сначала он был в сознании, однако его состояние быстро ухудшилось, поэтому ему провели компьютерную томографию. Обследование показало, что в мозгу мужчины имеются гематомы в обоих полушариях. После этого была проведена операция по удалению гематомы. Однако через двое суток стабильного состояния у пациента появились судороги и выраженная слабость правой половины тела. Было решено провести длительную электроэнцефалографию, чтобы выяснить природу приступов. В процессе обследования у пациента зарегистрировано по меньшей мере 12 электрографических приступов, за которыми следовало угнетение активности. Незадолго после этого у мужчины возникла тахикардия желудочков, что завершилось остановкой сердца и дыхания, в результате которых пациент скончался.Так, медики получили возможность проанализировать записи электроэнцефалографа перед, а также во время и после смерти человека.Приблизительно через 30 секунд после остановки сердца и прекращения поставки кислорода в мозг, ученые заметили рост электрической активности в диапазоне гамма-колебаний, тогда как альфа, бета, тета и дельта колебания, наоборот, стали менее выраженными. Гамма-колебания, имеющие наивысшую частоту, связывают с такими сложными явлениями, как когнитивные процессы, в частности мечтания,

сосредоточения и воспоминания, и их уровни увеличиваются, например, при медитации.

Подобную закономерность ранее наблюдали в опытах на грызунах, в которых анализировали мозговую активность до и после остановки сердца.



Ученые предполагают, что зарегистрированная ими активность умирающего мозга может объяснить некоторые близкосмертные переживания. Поскольку после остановки сердца происходила активизация мозга в диапазоне колебаний, характерных для припоминания, возможно, что при смерти человек действительно переживал повторно какие-то ключевые эпизоды своей жизни. Однако следует помнить, что пока это первый случай, когда удалось подробно проследить за смертью мозга, поэтому обобщенных выводов делать рано. Не исключено, что характер мозговой активности был обусловлен повреждениями, которые получил пациент.



Пока одни ученые изучают, что происходит во время ближних переживаний, другие пытаются объяснить биологическое назначение этого состояния. И некоторые предполагают, что явление является защитной реакцией, видоизмененной у людей формой танатоза — имитации смерти для озадачивания хищника.