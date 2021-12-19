Ученым удалось имитировать имплантацию человеческого эмбриона в стенку матки внутри пробирки

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Группа исследователей из Австрии, Бельгии и Франции имитировала в лабораторных условиях имплантацию человеческого эмбриона в стенку матки. Для этого они вырастили в лаборатории эмбрионы из зародышевых стволовых клеток в стадию бластоцисты и подсадили к выращенным в лаборатории тканям стенки матки человека — органоидам эндометрия. Зародыши, названные бластоидами, успешно имплантировались, воспроизведя при этом процессы, происходящие с настоящими эмбрионами в утробе. Исследование опубликовано в журнале Nature.



Зачем выращивать аналоги природных эмбрионов?



Изучение первых этапов формирования человека является важной задачей, поскольку может усовершенствовать методы лечения бесплодия, технологии искусственного оплодотворения, а также помочь в разработке новых, безопасных контрацептивов. Современные гормональные контрацептивы обладают высокой эффективностью, но в то же время не лишены недостатков. Чтобы они действовали как следует, большинство из них необходимо принимать ответственно ежедневно, чего бывает трудно достичь. Но у некоторых женщин препараты оказывают нежелательные побочные действия, а другим вообще противопоказаны. Потенциально предпочтительным вариантом является не гормональные средства, которые достаточно принимать только в определенный период, которые нацелены, например, на препятствование имплантации эмбриона в стенку матки, что происходит примерно через семь дней после оплодотворения, на стадии бластоцисты.



Чтобы сделать такие препараты эффективными и безопасными, следует понимать процессы развития и имплантации эмбрионов, а с этим у ученых есть сложности. Получить для исследований эмбрионы от женщин почти невозможно, поскольку на таком этапе о беременности еще не знают. Иногда можно изучать избыточные эмбрионы, оставшиеся после экстракорпорального оплодотворения, однако саму имплантацию исследовать сложно, поскольку реалистично имитировать ее в пробирке чаще не удается. Но ученые из Института молекулярной биотехнологии Австрийской академии наук вместе с коллегами из Бельгии и Франции предложили подход к созданию модели развития и имплантации человеческой бластоцисты.



В чем подход авторов новой работы?



Исследователи изучали оставшиеся после экстракорпорального оплодотворения стволовые клетки внутренней клеточной массы человеческих зародышей, и с разрешения родителей были переданы на исследования. Ученые попытались создать из этих клеток новые человеческие зародыши, которые бы имитировали стадию бластоцисты. Для этого стволовые клетки поместили в лунки гидрогелевого материала, где они в течение суток образовали агрегаты. Ученые добавили к ним коктейль из питательных веществ и химических стимулов, которые призваны инициировать дифференциацию клеток — ингибиторы сигнальных путей Hippo, TGF-β и ERK. Благодаря этому на четвертые сутки 70 процентов агрегатов стали морфологически и молекулярно похожими на бластоцист человека.





То есть они представляли собой сферу из одного слоя клеток - трофектодермы (обеспечивает имплантацию эмбриона в стенку матки и формирование плаценты) - с заполненной жидкостью полостью и внутренним скоплением клеток на одной стороне, которые напоминали клетки примитивной энтодермы, или гипобласта (участвует в формировании желта ), и примитивной эктодермы, или эпибласта (из него сформируется тело зародыша). Такие модели раннего этапа развития эмбрионов ученые называют бластоидами.





Далее ученые решили проверить, удастся ли имитировать сам процесс имплантации бластоцистом в стенку матки. Для этого бластоиды поместили к органоидам эндометрия — выращенных в лаборатории скоплений клеток, напоминающих ткань слизистой матки, в которую встраивается эмбрион при имплантации.



Как удалось сымитировать имплантацию эмбриона в матку?



Опыты показали, что при обработке органоидов эндометрия гормонами в соответствии с тем, как это происходит в организме женщины в восприимчивый к имплантации эмбрионный период, бластоиды успешно к ним прикрепляются. При удалении эпибласта бластоиды больше не могли имплантироваться, что указывает на роль сигналов его клеток для трофектодермы для успешного прикрепления зародыша.



Через несколько дней после имплантации в органоиды бластоиды сформировали трофобласт, производивший хорионический гонадотропин бета — гормон, по уровню которого в крови женщины определяют наличие беременности. Зарегистрировать его удалось даже стандартными тестами на беременность. Отдельные клетки эпибласта начали экспрессировать маркеры, указывающие на возможное начало формирования амниона – одной из зародышевых оболочек. Впрочем, в целом организация эпибласта в позднем бластоиде (на тринадцатый день) не соответствовала стадии развития.



Поскольку бластоиды можно сформировать и из стволовых клеток взрослых людей, описанная технология имитации имплантации бластоцисты может помочь избежать этических споров относительно опытов с клетками человеческих эмбрионов. В частности, сейчас они могут применяться для испытания не гормональных контрацептивов, препятствующих имплантации эмбриона. В дальнейшем ученым необходимо будет понять, как сделать бластоеды, особенно их эпибласт, более похожим на реальный зародыш.



Выращивать человеческие эмбрионы дольше 14 дней до этого года было этически неприемлемым, поскольку на основе опытов на животных считалось, что после этого времени у эмбриона начинает формироваться нервная система, и он может испытывать боль от манипуляций. Но недавно ученым удалось исследовать человеческий эмбрион на третьей неделе развития, разобрав его на клетки, и они не обнаружили у него признаков образования нервной системы на таком раннем этапе.