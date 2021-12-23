Ученый идентифицировал новые «витамины долголетия»

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Витаминами считают те вещества, которые наше тело не способно производить в достаточном количестве самостоятельно, поэтому для того чтобы выжить, мы должны принимать их с пищей. Американский ученый идентифицировал десять веществ, способствующих здоровому старению. Эти витамины могут оказаться столь важными для пожилых людей, как и обычные витамины для всеобщего выживания, говорят ученые. Кроме уже известных «источников молодости» – витамина D, магния, селена и омега-3 ненасыщенных жирных кислот – к ним относятся немало растительных каротиноидов, а также эрготионеин из грибов и два бактериальных антиоксиданта.Витаминами считают те вещества, которые наше тело не способно производить в достаточном количестве самостоятельно, поэтому для того чтобы выжить, мы должны принимать их с пищей.

«Около 30 витаминов и минералов – это кофакторы, необходимые для правильного обмена веществ, – объяснил Брюс Эймс (Bruce Ames) из Calico Labs в Сан-Франциско. – Их обнаружили, поскольку нехватка этих веществ может приводить к сложным последствиям для здоровья».

Однако не только наша выживаемость зависит от витаминов – они могут иметь определяющее значение и для продолжительности жизни. Эти «витамины долголетия», как их называет Эймс, обуславливают правильное функционирование многих белков в организме, а когда их не хватает, процессы старения могут ускоряться.

«Определенные нарушения в функционировании протеинов приводят к повышенному риску возникновения возрастных недугов», – сказал Эймс.

К таким «витаминам долголетия» относятся известные вещества, кроме важных кратковременных функций в организме, выполняют еще и функцию долгосрочной защиты клеток, наследственного материала и тканей, противодействуя старению. Среди них рассеянные элементы селена и магния, а также витамин D и омега-3 ненасыщенные жирные кислоты: докозагексаеновая кислота и эйкозапентаеновая кислота, которые, среди прочего, должны предупреждать деменцию.



К этим уже известным средствам Эймс предлагает отнести и другие десять веществ, которые до сих пор не принадлежали к витаминам, но в будущем могут быть признаны «витаминами долголетия».

"И эти соединения способны приостанавливать старение", - сказал ученый.

Одним из новых веществ, которые можно считать «источником молодости», стал эрготионеин (ergothionein, ESH), содержащийся прежде всего в грибах. Согласно исследованиям, он присутствует практически во всех типах человеческих клеток и тканей, играя немаловажную роль антиоксиданта.

«Содержание эрготионеина в организме после 80 лет резко снижается, и даже у людей с легкими когнитивными ограничениями концентрация этого вещества ниже нормы», – сообщил Эймс.

Кроме того, это соединение является определяющим для определенных клеток в системе транспортировки, а также может предупреждать сердечно-сосудистые заболевания.

«Уже долго подозревали, что эрготионеин может оказаться настоящим витамином», – сказал ученый.

Два других витамина долголетия продуцируют бактерии, а в наш организм они попадают через питание или собственную кишечную флору. Пирролохинолин-хинон (Pyrroloquinolin-Quinon (PQQ) и хеин (Queuin).

«PQQ важен для здоровья митохондрий, и уже немало раз о нем дискутировали как о витамине», – сказал Эймс.

Вещество также действует как антиоксидант и противодействует типовому старению сокращением митохондриальной функции.



Хеин играет важную роль в синтезе биомолекул, в частности аминокислоты тирозина и нейромедиатора серотонина, а также в функции транспортной рибонуклеиновой кислоты в клетках. Эволюционно очень старое соединение участвует в клеточном обмене веществ всех эвкариот. Эймс сообщил: в опытах на мышах хеин проявил себя эффективным против рассеянного склероза.



К этим трем новым витаминам долголетия из грибов и бактерий добавляется еще семь веществ – эликсиров молодости растительного происхождения. Все они принадлежат к каротиноидам, то есть к группе веществ, уже длительное время известных как антиоксиданты.

«Существуют веские доказательства того, что эти каротиноиды помогают добиваться оптимальной и здоровой продолжительности жизни, – говорит Эймс. – Нехватка таких веществ сопровождается когнитивными потерями, сердечно-сосудистыми недугами, разными формами рака, макулодистрофией, метаболическим синдромом, потерей слуха, повреждениями ДНК, воспалениями иммунной системы».

По мнению Эймса, все десять веществ с некоторыми уже известными важными для выживания витаминами относятся к «витаминам долголетия» – они могут быть определяющими для здоровой жизни.