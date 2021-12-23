Ученый идентифицировал новые «витамины долголетия»

Американский ученый идентифицировал десять веществ, способствующих здоровому старению. Эти витамины могут оказаться столь важными для пожилых людей, как и обычные витамины для всеобщего выживания, говорят ученые. Кроме уже известных «источников молодости» – витамина D, магния, селена и омега-3 ненасыщенных жирных кислот – к ним относятся немало растительных каротиноидов, а также эрготионеин из грибов и два бактериальных антиоксиданта.
Витаминами считают те вещества, которые наше тело не способно производить в достаточном количестве самостоятельно, поэтому для того чтобы выжить, мы должны принимать их с пищей.
Витаминами считают те вещества, которые наше тело не способно производить в достаточном количестве самостоятельно, поэтому для того чтобы выжить, мы должны принимать их с пищей.
Однако не только наша выживаемость зависит от витаминов – они могут иметь определяющее значение и для продолжительности жизни. Эти «витамины долголетия», как их называет Эймс, обуславливают правильное функционирование многих белков в организме, а когда их не хватает, процессы старения могут ускоряться.
К таким «витаминам долголетия» относятся известные вещества, кроме важных кратковременных функций в организме, выполняют еще и функцию долгосрочной защиты клеток, наследственного материала и тканей, противодействуя старению. Среди них рассеянные элементы селена и магния, а также витамин D и омега-3 ненасыщенные жирные кислоты: докозагексаеновая кислота и эйкозапентаеновая кислота, которые, среди прочего, должны предупреждать деменцию.
К этим уже известным средствам Эймс предлагает отнести и другие десять веществ, которые до сих пор не принадлежали к витаминам, но в будущем могут быть признаны «витаминами долголетия».
К этим уже известным средствам Эймс предлагает отнести и другие десять веществ, которые до сих пор не принадлежали к витаминам, но в будущем могут быть признаны «витаминами долголетия».
Одним из новых веществ, которые можно считать «источником молодости», стал эрготионеин (ergothionein, ESH), содержащийся прежде всего в грибах. Согласно исследованиям, он присутствует практически во всех типах человеческих клеток и тканей, играя немаловажную роль антиоксиданта.
Кроме того, это соединение является определяющим для определенных клеток в системе транспортировки, а также может предупреждать сердечно-сосудистые заболевания.
Два других витамина долголетия продуцируют бактерии, а в наш организм они попадают через питание или собственную кишечную флору. Пирролохинолин-хинон (Pyrroloquinolin-Quinon (PQQ) и хеин (Queuin).
Вещество также действует как антиоксидант и противодействует типовому старению сокращением митохондриальной функции.
Хеин играет важную роль в синтезе биомолекул, в частности аминокислоты тирозина и нейромедиатора серотонина, а также в функции транспортной рибонуклеиновой кислоты в клетках. Эволюционно очень старое соединение участвует в клеточном обмене веществ всех эвкариот. Эймс сообщил: в опытах на мышах хеин проявил себя эффективным против рассеянного склероза.
К этим трем новым витаминам долголетия из грибов и бактерий добавляется еще семь веществ – эликсиров молодости растительного происхождения. Все они принадлежат к каротиноидам, то есть к группе веществ, уже длительное время известных как антиоксиданты.
По мнению Эймса, все десять веществ с некоторыми уже известными важными для выживания витаминами относятся к «витаминам долголетия» – они могут быть определяющими для здоровой жизни.
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