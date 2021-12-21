Ученые выяснили, почему с возрастом все труднее контролировать свой вес

19:42 20 Декабрь Киев, Украина





Ученые проанализировали образцы жировой ткани 54 мужчин и женщин в течение 13-летнего периода. За это время у всех участников исследования, независимо от того, набрали они



Ученые проанализировали темп обмена липидов у 41 женщины после бариатрической хирургии и проследили, как темп обмена липидов влиял на их способность бороться с ожирением в течение семи лет после операции. Оказалось, что только пациентки, которые имели высокий темп обмена веществ перед операцией, смогли в течение всего периода удерживать свой вес в приемлемых для себя рамках. Очень многим с возрастом становится все труднее держать себя в форме. Чем старше мы становимся, тем больше вероятность того, что у нас появятся лишние килограммы, причем даже если мы и не начнем больше есть или меньше заниматься спортом. Ученые из Каролинского института в Швеции обнаружили причину: все дело в обмене липидов в жировой ткани, который с годами начинает снижаться. Статья с описанием исследования вышла в журнале Nature Medicine.Ученые проанализировали образцы жировой ткани 54 мужчин и женщин в течение 13-летнего периода. За это время у всех участников исследования, независимо от того, набрали они вес или нет, снизился темп обмена липидов. Те добровольцы, которые не компенсировали это потреблением меньшего количества калорий или повышенной физической активностью, за этот период набрали в среднем 20% начальной массы тела, — сообщают исследователи из Каролинского института совместно с коллегами из Университета Упсалы (Швеция) и Лионского университета (Франция). .Ученые проанализировали темп обмена липидов у 41 женщины после бариатрической хирургии и проследили, как темп обмена липидов влиял на их способность бороться с ожирением в течение семи лет после операции. Оказалось, что только пациентки, которые имели высокий темп обмена веществ перед операцией, смогли в течение всего периода удерживать свой вес в приемлемых для себя рамках.

"Результаты исследования впервые свидетельствуют о том, что возрастные процессы в нашей жировой ткани регулируют массу тела вне зависимости от других факторов", - утверждает ведущий автор исследования, профессор департамента медицины Каролинского института Питер Арнер. - Понимание этих процессов может открыть новые пути лечения ожирения".

Согласно предварительным данным, один из способов ускорить обмен липидов в жировой ткани – это больше заниматься спортом. Это исследование подтверждает это мнение и также указывает на то, что бариатрическая хирургия в длительной перспективе дает положительные результаты только при повышенной физической активности.



Ожирение и связанные с ним заболевания стали глобальной проблемой.