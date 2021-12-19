Ученые выяснили, как возникает музыкальное удовольствие

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Ученые во главе с Тибо Шабином (Thibault Chabin) из Университета Франш-Конте в Бургундии проследили за этими процессами в мозгу со специальной техникой электроэнцефалографии (ЭЭГ). Для так называемой ЭЭГ ученые поместили электроды на коже головы своих испытуемых. Большое количество электродов позволило выяснить, какие участки мозга при этом активируются.



Ранее для подобных исследований использовали преимущественно другие способы визуализации – функциональную магнитно-резонансную томографию (ФМРТ) и позитрон-эмиссионную томографию (ПЭТ). В эксперименте Шабина и его коллег испытуемые могли удобно разместиться на стульях и через наушники слушать фрагменты своей любимой музыки.



Из-за внутричерепного давления испытуемым удавалось обнаружить, насколько эмоционально они воспринимали музыку и когда у них появлялось ощущение муравьев на коже. В течение этого ученые измеряли мозговую активность участников.



В преддверии испытуемых также спрашивали, в какие моменты у них может появиться гусиная кожа. Музыка сильно влияет на эмоции , она активирует систему вознаграждений, влечет за собой выброс дофамина (гормона счастья) и может влиять на наши органы чувств, в частности на то, как мы воспринимаем прикосновения. Когда музыка особенно эмоциональна, у нас возникает дрожание или появляется гусиная кожа. В этот момент в нашем мозгу появляется фейерверк сигналов.Ученые во главе с Тибо Шабином (Thibault Chabin) из Университета Франш-Конте в Бургундии проследили за этими процессами в мозгу со специальной техникой электроэнцефалографии (ЭЭГ). Для так называемой ЭЭГ ученые поместили электроды на коже головы своих испытуемых. Большое количество электродов позволило выяснить, какие участки мозга при этом активируются.Ранее для подобных исследований использовали преимущественно другие способы визуализации – функциональную магнитно-резонансную томографию (ФМРТ) и позитрон-эмиссионную томографию (ПЭТ). В эксперименте Шабина и его коллег испытуемые могли удобно разместиться на стульях и через наушники слушать фрагменты своей любимой музыки.Из-за внутричерепного давления испытуемым удавалось обнаружить, насколько эмоционально они воспринимали музыку и когда у них появлялось ощущение муравьев на коже. В течение этого ученые измеряли мозговую активность участников.В преддверии испытуемых также спрашивали, в какие моменты у них может появиться гусиная кожа.

«Участники нашего исследования могли точно предсказать моменты гусиной кожи в песне, - сообщил Шабин. — Но многие такие моменты они переживали во время других, неожиданных пассажей».

Измерение ЭЭГ данных выявило: когда испытуемые считали музыку особенно интенсивной, проявлялась активность определенных регионов в мозге, в частности в островковой коре, орбитофронтальной коре и в дополнительном моторном участке. Эти регионы мозга важны, в частности, для разработки сенсорных впечатлений и эмоций, например во время обучения и планирования последовательности движений. В частности, в моменты гусиной кожи в мозгу испытуемых ученые наблюдали специфическую тета-активность.



Эта форма волн в мозге связана с памятью и ожидаемыми вознаграждениями. По данным ученых, она может указывать на то, что в эти моменты активируется система вознаграждений и выделяющийся гормон счастья дофамин. Предыдущие исследования уже показали, что такое активирование может коррелировать с трепетом.



Тот, кто, слушая музыку, особенно часто чувствует гусиную кожу, вероятно, имеет более сильную связь между различными участками в мозге, в частности, префронтальной медиальной корой, островковой корой и частями височной доли — структурами, вовлеченными в аудиальное восприятие и эмоциональную обработку. Это предварительные исследования уже доказали.



Шабин и его коллеги хотя и не смогли исследовать эту связь напрямую, но подтвердили активность соответствующих регионов в мозге.

«Тот факт, что мы смогли измерить активность этих участков с помощью ЭЭГ, открывает новые возможности для исследований в других контекстах, в сценариях, приближенных к повседневной жизни, и с группами , — сказал Шабин. — В отличие от сложных технологий визуализации ПЭТ и фМРТ классический ЭЭГ можно просто перенести из лаборатории в природную среду. Это означает хорошие перспективы для исследования эмоций через музыку ».

Ученые хотят приблизиться к вопросу, какие эволюционные преимущества имела/обладает наша сильная реакция на музыку вообще. « Невероятно, потому что музыка, казалось бы, не имеет никакого биологического преимущества, – сказал Шабин. – Но активизация системы вознаграждений при проработке музыкального удовольствия доказывает: музыка имеет древнейшие функции ». Очевидно, что при этом важен социальный контекст. Но пока испытуемые находились в томографах, этот контекст не удавалось воспроизвести.