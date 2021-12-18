Ученые выяснили, как возникает боль в зубах от холода и как ее можно заблокировать

Согласно полученным данным, специальные клетки зубной ткани имеют ионный канал, выполняющий функцию датчика холода. Когда он загорается, появляется типичная боль от холода на зубах. Хорошая новость: этот датчик можно заблокировать – и таким образом помочь людям со сверхчувствительными зубами.
Воспаление или чрезмерная чувствительность зубов приводит к тому, что каждый холодный раздражитель во рту становится мукой.
Воспаление или чрезмерная чувствительность зубов приводит к тому, что каждый холодный раздражитель во рту становится мукой.
Как боль возникает, до сих пор оставалось невыясненной. Но Циммерманн и его команда обнаружили причины «холодной боли» на зубах. Толчком к этому стали предварительные исследования, доказавшие: определенные типы ионных каналов в коже и слизистой могут реагировать на холод. Кроме того, уже было известно, что некоторые формы каналов, в частности, TRPC5, TRPA1 и TRPM8, присутствуют и в одонтобластах зубной ткани.
Для исследования ученые проанализировали реакцию мышей, у которых эти ионные каналы функционировали нормально, и тех животных, у которых ученые отключили эти каналы. Ученые разработали собственную методику для реестра электрических импульсов от зубных нервов здоровых мышей.
Результат: мыши с деактивированным ионным каналом TRPC5, реагируя на холодные раздражители на зубах и нервах, не получали болевых сигналов в мозг. Эти датчики играют ключевую роль в реакции на холодную пищу. Зафиксировав холодный раздражитель, ионный канал TRPC5 открывается и провоцирует электрический импульс нерва. Его передают в мозг, что провоцирует болевые ощущения.
Итак, зубной датчик холода который так долго искали расположен в одонтобластах, клетках, образующих твердую часть зуба, дентин и эмаль. Эти клетки имеют у людей, как и у мышей, особенно много каналов TRPC5.
Интересны также результаты дополнительных исследований поведения мышей: грызуны без активных рецепторов TRPC5 не испытывают боли и после воспаления зубов. В то же время команда ученых обнаружила в человеческих воспаленных зубах с кариесом особенно много TRPC5-реценторов. Это может объяснить, почему воспаленные зубы особенно чувствительны к холоду.
Выявление зубных датчиков холода открывает новые возможности для терапии против сверхчувствительности зубов и зубных болей, пояснили ученые. Ведь TRPC5-сенсоры можно при желании выключить, и при этом не будет наступать оцепенение или паралич, как от анестезии.
Теперь ученые могут объяснить эффективность народного средства против зубной боли: жевание гвоздики или втирание масла гвоздики угнетает боль, поскольку ее основная составляющая эвгенол блокирует рецептор TRPC5.
Выявление зубных датчиков холода открывает новые возможности для терапии против сверхчувствительности зубов и зубных болей, пояснили ученые. Ведь TRPC5-сенсоры можно при желании выключить, и при этом не будет наступать оцепенение или паралич, как от анестезии.
Теперь ученые могут объяснить эффективность народного средства против зубной боли: жевание гвоздики или втирание масла гвоздики угнетает боль, поскольку ее основная составляющая эвгенол блокирует рецептор TRPC5.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии