Ученые выяснили, как гены неандертальцев влияют на наш внешний вид

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Европа во все времена была "плавильным котлом": первые представители homo sapiens пришли сюда 45 000 лет назад из Африки. От них на нашем континенте произошли охотники и собиратели каменного века. После них примерно 7500 лет назад в Европу пришли люди из Анатолии, принесшие в Европу земледелие. В бронзовую эпоху, около 5000 лет назад, наплыв степных кочевников к востоку дал следующий толчок для развития: они стали третьими корнями европейцев.



Какие следы оставили в нашем геноме эти предки — и какие из них влияют на внешность и телосложение современных людей? Это впервые исследовали ученые во главе с Давидом Марнеттом из Тартусского университета. Наш внешний вид рассказывает о том, от каких древних людей мы унаследовали гены . Да, светлые глаза и каштановые волосы могут происходить от охотников каменного века. Прочное телосложение высокого человека, его черные волосы можно объяснить генами степных кочевников бронзового века, свидетельствует генетическое сравнение. Светлыми волосами, невысоким телосложением и медленным сердцебиением благодарим земледельцев, которые в период неолита пришли в Европу из Анатолии (Малая Азия).Европа во все времена была "плавильным котлом": первые представители homo sapiens пришли сюда 45 000 лет назад из Африки. От них на нашем континенте произошли охотники и собиратели каменного века. После них примерно 7500 лет назад в Европу пришли люди из Анатолии, принесшие в Европу земледелие. В бронзовую эпоху, около 5000 лет назад, наплыв степных кочевников к востоку дал следующий толчок для развития: они стали третьими корнями европейцев.Какие следы оставили в нашем геноме эти предки — и какие из них влияют на внешность и телосложение современных людей? Это впервые исследовали ученые во главе с Давидом Марнеттом из Тартусского университета.

"Мы хотели узнать, определенные признаки - например, светлые глаза или высокий уровень холестерина в крови - связаны с тем, что в участках ДНК, отвечающих за эти признаки, содержится больше генетических вариаций определенной доисторической популяции", - пояснил Марнетто.

Чтобы выяснить, провели генетическое сравнение около 50 000 человек — последовательности их ДНК сохранены в эстонском биобанке. Сначала ученые определили, какие генетические вариации на определенные участки ДНК отвечают за 27 признаков внешности, в частности телосложение, цвет волос и глаз, показатели крови, частоту пульса и тип доминирования руки. Последним шагом Марнетто и его команда

определили, каким доисторическим популяциям эти генетические варианты больше всего соответствуют.

"Доисторические популяции, которые дали начало европейцам, на самом деле были достаточно разнообразными, чтобы оставить свой след в физиологии и облике современных людей", - говорит ведущий автор исследования Лука Паграни из Падуанского университета. 11 из 27 изучаемых признаков ученые смогли объяснить наличием генов древней популяции.

Поэтому даже сегодня по определенным признакам во внешности человека можно определить, имеет ли в определенных участках ДНК большее количество генов от охотников каменного века или от степных кочевников неолита. Однако наличие признаков не означает, что у человека вообще больше генов именно от этой популяции — замечает команда. Вместо этого они указывают на участки в нашем геноме, где унаследованные гены активны.



Анализы показали, что каштановые волосы, светлые глаза, склонность к большой массе тела и широкие бедра можно объяснить генами охотников каменного века. Также с этими генами связан быстрый пульс и низкое содержание холестерина в крови, пояснили ученые. Гены земледельцев, пришедшие из Анатолии в эпоху неолита, проявляются в небольшом телосложении, светлом цвете волос и глаз, в замедленном сердцебиении.

"Вместо этого активность генов степных кочевников ямной культуры выражается в крепком телосложении и высоком росте", - рассказали Марнетто и его команда.

Гены этих путешественников бронзовых суток обуславливают прежде черные волосы и склонность к высокому уровню холестерина в крови. Однако ученые отмечают: эти признаки проявляются в разной степени у каждого человека, являющегося их носителем.



Полученные результаты еще раз свидетельствуют о том, насколько разнообразно происхождение европейцев — и в какой степени на него повлияли доисторические миграционные волны. Различные корни до сих пор сохраняют свой генетический след, который влияет и на внешность современных людей. Признаки наших предков сохранились, несмотря на более поздние смешения и миграции.



Вероятно, население и других континентов подвергалось подобным процессам.