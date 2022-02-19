Ученые выяснили, как гены неандертальцев влияют на наш внешний вид

Наш внешний вид рассказывает о том, от каких древних людей мы унаследовали гены. Да, светлые глаза и каштановые волосы могут происходить от охотников каменного века. Прочное телосложение высокого человека, его черные волосы можно объяснить генами степных кочевников бронзового века, свидетельствует генетическое сравнение. Светлыми волосами, невысоким телосложением и медленным сердцебиением благодарим земледельцев, которые в период неолита пришли в Европу из Анатолии (Малая Азия).
Европа во все времена была "плавильным котлом": первые представители homo sapiens пришли сюда 45 000 лет назад из Африки. От них на нашем континенте произошли охотники и собиратели каменного века. После них примерно 7500 лет назад в Европу пришли люди из Анатолии, принесшие в Европу земледелие. В бронзовую эпоху, около 5000 лет назад, наплыв степных кочевников к востоку дал следующий толчок для развития: они стали третьими корнями европейцев.
Какие следы оставили в нашем геноме эти предки — и какие из них влияют на внешность и телосложение современных людей? Это впервые исследовали ученые во главе с Давидом Марнеттом из Тартусского университета.
Европа во все времена была "плавильным котлом": первые представители homo sapiens пришли сюда 45 000 лет назад из Африки. От них на нашем континенте произошли охотники и собиратели каменного века. После них примерно 7500 лет назад в Европу пришли люди из Анатолии, принесшие в Европу земледелие. В бронзовую эпоху, около 5000 лет назад, наплыв степных кочевников к востоку дал следующий толчок для развития: они стали третьими корнями европейцев.
Какие следы оставили в нашем геноме эти предки — и какие из них влияют на внешность и телосложение современных людей? Это впервые исследовали ученые во главе с Давидом Марнеттом из Тартусского университета.
Чтобы выяснить, провели генетическое сравнение около 50 000 человек — последовательности их ДНК сохранены в эстонском биобанке. Сначала ученые определили, какие генетические вариации на определенные участки ДНК отвечают за 27 признаков внешности, в частности телосложение, цвет волос и глаз, показатели крови, частоту пульса и тип доминирования руки. Последним шагом Марнетто и его команда
определили, каким доисторическим популяциям эти генетические варианты больше всего соответствуют.
Поэтому даже сегодня по определенным признакам во внешности человека можно определить, имеет ли в определенных участках ДНК большее количество генов от охотников каменного века или от степных кочевников неолита. Однако наличие признаков не означает, что у человека вообще больше генов именно от этой популяции — замечает команда. Вместо этого они указывают на участки в нашем геноме, где унаследованные гены активны.
Анализы показали, что каштановые волосы, светлые глаза, склонность к большой массе тела и широкие бедра можно объяснить генами охотников каменного века. Также с этими генами связан быстрый пульс и низкое содержание холестерина в крови, пояснили ученые. Гены земледельцев, пришедшие из Анатолии в эпоху неолита, проявляются в небольшом телосложении, светлом цвете волос и глаз, в замедленном сердцебиении.
Гены этих путешественников бронзовых суток обуславливают прежде черные волосы и склонность к высокому уровню холестерина в крови. Однако ученые отмечают: эти признаки проявляются в разной степени у каждого человека, являющегося их носителем.
Полученные результаты еще раз свидетельствуют о том, насколько разнообразно происхождение европейцев — и в какой степени на него повлияли доисторические миграционные волны. Различные корни до сих пор сохраняют свой генетический след, который влияет и на внешность современных людей. Признаки наших предков сохранились, несмотря на более поздние смешения и миграции.
Вероятно, население и других континентов подвергалось подобным процессам.
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