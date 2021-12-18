Ученые выяснили, что обмен веществ не связан с возрастом

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Сколько калорий потребляет организм? И как на этот процесс влияет возраст? Этим вопросом задаются люди, которые следят за весом или хотели бы похудеть. Известно, что наш метаболизм нуждается в 50–70% энергии только для того, чтобы поддерживать процессы в организме – неважно, находимся ли мы в состоянии бодрости или спим. Этот основной обмен (или базальная скорость метаболизма) зависит от пола, возраста, тяжести мышц и времени суток. Остальные 30–50% энергопотребления варьируется значительно сильнее – в какой степени и почему, до сих пор мало известно. В процессе жизни в нашем организме обмен веществ и сжигание калорий происходят в четыре этапа – иначе, чем до сих пор предполагали. Оказалось, что не дети во время роста или полового созревания больше всего нуждаются в калориях, а младенцы в возрасте до одного года. Позже обмен веществ замедляется, а с 20 лет стабилизируется. Следующее замедление наступает не в среднем возрасте, а в 60 лет, сообщили учёные в журнале Science.Сколько калорий потребляет организм? И как на этот процесс влияет возраст? Этим вопросом задаются люди, которые следят за весом или хотели бы похудеть. Известно, что наш метаболизм нуждается в 50–70% энергии только для того, чтобы поддерживать процессы в организме – неважно, находимся ли мы в состоянии бодрости или спим. Этот основной обмен (или базальная скорость метаболизма) зависит от пола, возраста, тяжести мышц и времени суток. Остальные 30–50% энергопотребления варьируется значительно сильнее – в какой степени и почему, до сих пор мало известно.

«Мы удивительно мало знаем об общих энергетических потребностях человека и о том, как они меняются с возрастом», – объяснили Герман Понтцер (Herman Pontzer) из Дюкского университета и его коллеги.

Одна из причин: энергопотребление можно исследовать в лабораторных условиях, но в нормальной жизни человека это будет гораздо сложнее. Чтобы измерить потребление калорий в течение жизни человека, ученые должны прибегнуть к ряду уловок. Для этого они, в частности, используют так называемую двойную маркированную воду, в которой атомы кислорода и водорода заменяют более редкими, более тяжелыми изотопами. Испытуемые пьют эту воду, а затем ученые определяют, когда эти изотопы появляются в моче. Так удается проследить скорость клеточного метаболизма. Учитывая, что это затратный идорогостоящий метод, к нему прибегали только в исследованиях на небольших группах.

Понтцер и его команда впервые проанализировали изменение общего потребления калорий в организме 6421 женщин и мужчин из 29 стран мира в возрасте от 8 дней до 95 лет. Впервые ученые смогли проверить, как меняется обмен веществ от люльки до старости.



Результаты оказались неожиданными: "Психологические изменения, наступающие на разных этапах жизни – от полового созревания до менопаузы – не связаны с метаболическими изменениями", – заверил Понтцер. Ведь идентифицированные четыре этапа в деятельности обмена веществ не совпадали по времени с психологическими переходными периодами.



Первая неожиданность: самый быстрый обмен веществ у детей не в переходном возрасте, а у младенцев. До года ребенок сжигает на 50% больше калорий, чем взрослый.

«Конечно, новорожденные тоже растут. Но их потребление энергии гораздо выше, чем можно было бы надеяться, учитывая размер тела и его развитие, – заметил Понтцер. – Очевидно, в настоящее время в клетках ребенка происходят процессы, нам еще неизвестные».

После года обмен веществ постепенно замедляется – в среднем потребление энергии уменьшается на 3% ежегодно примерно до 20 лет, определила команда. Вопреки ожиданиям, во время полового созревания не происходит никаких метаболических изменений.

"Мы действительно думали, что будет иначе, но нет", - сказал Понтцер.

Следующий сюрприз: во взрослом возрасте потребление энергии остается стабильным – между 20 и 60 годами обмен веществ практически не меняется. Даже во время беременности или при климаксе у женщин обмен веществ остается на том же уровне. Лишь примерно в 63 года начинается следующий этап: сжигание калорий замедляется на около 0,7% ежегодно. В результате этого 90-летний человек нуждается в 26% меньше калорий, чем взрослый среднего возраста. В отличие от предположений этот замедленный обмен веществ не связан с возрастной потерей мышечной массы, пояснил Понтцер: «Мы вычислили: эти процессы обусловлены тем, что клетки замедляют свой метаболизм».



В общем, вырисовывается такая картина: у младенцев клетки работают на полной скорости, а затем, в детстве и подростковом возрасте, постепенно приводят свой метаболизм к норме. Обмен веществ остается стабильным до 63 лет, а затем из-за возрастных изменений продолжает замедляться. Эти четыре этапа появляются и в том случае, если учесть факторы движения и образа жизни, объяснили ученые.