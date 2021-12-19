Ученые выяснили, что мыши имеют индивидуальный стиль общения

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Чтобы привлечь партнершу, самцы постоянно выдают ультразвуковые волны, которых люди не слышат. Эти «серенады» настолько сложены, что напоминают пение птицы. Но в этом случае звук производится не голосовыми связями, а концентрированным воздушным потоком, напоминающим свист двигателя. Кроме того, он зависит от состояния здоровья



Команда ученых во главе с Марией Аделаид Маркони (Maria Adelaide Marconi) из Венского ветеринарного университета подробнее проанализировали вокализацию мышей. Ученые хотели выяснить, уникальна ли эта мелодия у каждого животного. Ведь до сих пор предполагали: разные



За три недели ученые записывали «пение» более 20 млекопитающих – каждый раз до и после того, как на них влияли запахом самки. Так, с помощью ультразвуковых микрофонов ученые записали более 24 000 звуков и задокументировали количество вокализаций, длительность и Ультразвуковые сигналы самцов домашних мышей демонстрируют различия в количестве звуков, частоты, длительности, но на протяжении жизни пение одного животного практически не меняется. Искусственный интеллект смог узнать самца по его пению.Чтобы привлечь партнершу, самцы постоянно выдают ультразвуковые волны, которых люди не слышат. Эти «серенады» настолько сложены, что напоминают пение птицы. Но в этом случае звук производится не голосовыми связями, а концентрированным воздушным потоком, напоминающим свист двигателя. Кроме того, он зависит от состояния здоровья мыши , ее эмоций, родства и происхождения.Команда ученых во главе с Марией Аделаид Маркони (Maria Adelaide Marconi) из Венского ветеринарного университета подробнее проанализировали вокализацию мышей. Ученые хотели выяснить, уникальна ли эта мелодия у каждого животного. Ведь до сих пор предполагали: разные ультразвуки отражают, прежде всего, эмоциональное состояние мышей, но никакого индивидуального пения нет.За три недели ученые записывали «пение» более 20 млекопитающих – каждый раз до и после того, как на них влияли запахом самки. Так, с помощью ультразвуковых микрофонов ученые записали более 24 000 звуков и задокументировали количество вокализаций, длительность и

частоту мелодии. Затем команда ученых сгруппировала сигналы в 15 категорий – на основании их акустических признаков.

Оказалось: пока не было заманчивого запаха самки, самцы в большинстве своем не издавали звуков. Но когда грызуны воспринимали запах потенциальной партнерши, начиналось брачное пение. И при этом каждый самец издавал индивидуальную мелодию, которая не изменялась в течение трех недель.

"Ультразвуковые вокализации отдельных животных демонстрируют чрезвычайное индивидуальное постоянство", - пояснила Маркони. Мелодии мужских особей со временем практически не изменялись, и это касалось каждой мыши в частности: «Количество и способ ультразвуковой вокализации среди самцов имели в большой степени индивидуальный характер», – сказала Маркони. Повторяющееся пение каждого грызуна очень отличалось от фраз, которые повторяли другие представители вида.

Индивидуальное отличие ученые зафиксировали относительно продолжительности и частоты мелодии, а также количества звуков – от 100 до 600 индивидуальных тонов. Различную продолжительность также имели интервалы тишины между индивидуальными возгласами. Приблизительно 90 % ультразвукового пения, записанного в течение трех недель, ученые смогли приписать конкретной мыши – с помощью алгоритма машинного обучения.



В общем, результаты доказывают, что ультразвуковые волны не только отражают эмоции грызунов в определенный момент, но и содержат личную подпись, говорят ученые. То есть каждый самец имеет свой персональный стиль «пения», отличающий его мелодию от других композиций.



Маркони и ее команда объяснили: полученные результаты помогут понять целостную вокализацию диких мышей, а заодно и ее функции. Поведенческие биологи продолжат исследовать, изменяются ли индивидуальные подписи грызунов-самцев с возрастом и зависят ли от социального контекста. Также до сих пор не ясно, могут ли мыши узнавать друг друга по пению.