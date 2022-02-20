Ученые выяснили, что мозг человека не замедляет свою работу до 60 лет

Не стоит свои недочеты списывать на возраст раньше времени, мол, старость - куда ее денешь! Ученые из Гайдельберского университета в Германии пришли к выводу, что наш мозг до 60 лет не сбавляет свою работоспособность. Как думали раньше, у стариков мозг медленно соображает, а вот в 20 лет – просто пик сообразительности. Но оказалось, что скорость реакции человека с годами слабеет не по причине ухудшения работы мозга.

Ученый Миша фон Краузе провел исследование более 1 миллиона человек. Люди в возрасте от 10 до 80 лет участвовали в онлайн-проекте, где в ходе теста измерялось время реакции их мозга. Участники сортировали определенные слова и изображения на мониторе, нажимая соответствующие клавиши.

В итоге выяснилось, что с возрастом человек просто становится менее импульсивным, более спокойным и рассудительным, поэтому его реакция несколько замедляется по сравнению с юными людьми. Но скорость работы мозга не замедляется.

В процессе теста учитывался возраст, скорость и правильность ответа. По этим обоим показателям победителями стали 20-летние. Скорость механического нажатия кнопки, хотя и в ущерб точности ответа, была у подростков 14-16 лет. А вот скорость обдумывания ответа преобладала у 30-летних, незначительно снижаясь между 30-60 годами. Причем, с возрастом участников увеличивалось число правильных ответов.

Остается еще один вопрос: почему после 60 лет когнитивные процессы в мозге одних людей начинают замедляться, а у других – остаются почти на прежнем уровне.