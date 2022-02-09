Ученые выяснили, что отказ от западной диеты в пользу более здоровой, может увеличить продолжительность жизни

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Исследование норвежских ученых показало, что отказ от западной диеты в пользу более здоровой, с большим количеством овощей и меньшим количеством обработанного мяса и сладостей, может увеличить продолжительность жизни более чем на 10 лет. Причем положительное влияние на долголетие тем сильнее, чем в более младшем возрасте человек изменит свои пищевые привычки, сообщается в статье журнала PLOS Medicine.



Что мотивировало ученых к изучению питания?

Общеизвестно, что питание должно не только утолять голод, но и снабжать организм необходимыми ему питательными элементами. Между тем, свойственный западным обществам рацион, содержащий значительное количество жиров и углеводов и мало растительных и необработанных продуктов, признан не лучшим выбором для поддержания здоровья организма. Кроме того, что неполноценное питание увеличивает риск приобрести такие болезни как сахарный диабет второго типа и атеросклероз, его связывают с более высокими шансами на преждевременную смерть. И хотя в последние годы многие научные исследования посвящены изучению этой темы (лишь с 2017 года было опубликовано около 250 000 научных исследований по нутрициологии), не хватает обобщающих данных, которые помогли бы врачам и чиновникам принимать правильные решения и давать советы гражданам относительно здорового питания. Это побудило ученых из Бергенского университета подытожить информацию о влиянии пищевых предпочтений на человеческое



Как искали правду среди моря научной информации?

Исследователи сопоставили имеющуюся информацию в сотнях научных исследований. Сначала они оценили смертность в человеческой популяции, взяв за основу связанные с питанием данные из исследования глобального бремени заболеваний, проведенного в 2019 году. Следовательно, из последних высококачественных метаанализов приняли результаты исследований влияния различных пищевых продуктов на смертность, разделив их на такие категории как: цельные зерна, фрукты, овощи, орехи, рыба, яйца, бобовые, молочные продукты, красное мясо, белое мясо , обработанное мясо, очищенные зерна, добавленные растительные масла и подслащенные напитки. Далее для удобства ученые разделили возможные рационы на три группы, основываясь на воздействии различных групп продуктов на долголетие. Так, они рассматривали: Общеизвестно, что питание должно не только утолять голод, но и снабжать организм необходимыми ему питательными элементами. Между тем, свойственный западным обществам рацион, содержащий значительное количество жиров и углеводов и мало растительных и необработанных продуктов, признан не лучшим выбором для поддержания здоровья организма. Кроме того, что неполноценное питание увеличивает риск приобрести такие болезни как сахарный диабет второго типа и атеросклероз, его связывают с более высокими шансами на преждевременную смерть. И хотя в последние годы многие научные исследования посвящены изучению этой темы (лишь с 2017 года было опубликовано около 250 000 научных исследований по нутрициологии), не хватает обобщающих данных, которые помогли бы врачам и чиновникам принимать правильные решения и давать советы гражданам относительно здорового питания. Это побудило ученых из Бергенского университета подытожить информацию о влиянии пищевых предпочтений на человеческое здоровье Исследователи сопоставили имеющуюся информацию в сотнях научных исследований. Сначала они оценили смертность в человеческой популяции, взяв за основу связанные с питанием данные из исследования глобального бремени заболеваний, проведенного в 2019 году. Следовательно, из последних высококачественных метаанализов приняли результаты исследований влияния различных пищевых продуктов на смертность, разделив их на такие категории как: цельные зерна, фрукты, овощи, орехи, рыба, яйца, бобовые, молочные продукты, красное мясо, белое мясо , обработанное мясо, очищенные зерна, добавленные растительные масла и подслащенные напитки. Далее для удобства ученые разделили возможные рационы на три группы, основываясь на воздействии различных групп продуктов на долголетие. Так, они рассматривали:

типичную западную диету с избытком продуктов, связанных с увеличением смертности (красное и обработанное мясо, подслащенные напитки и т.п.);

оптимизированную диету, которая включала преимущественно продукты, не имеющие существенного влияния на продолжительность жизни или связанные с его удлинением (цельные зерна, орехи и другие);

компромиссную диету, которая была чем-то средним между двумя другими, и является более реалистичным вариантом, чем оптимизированная.

Дополнительно обработав данные статистическими инструментами, авторы определили, как изменения в питании в разном возрасте могут повлиять на продолжительность жизни человека.



Что же есть и когда, чтобы жить дольше?

Авторы работы отмечают, что переход от западной диеты к более здоровой в любом возрасте связан с положительным влиянием на продолжительность жизни. Однако чем раньше изменить свое питание к лучшему, тем более существенным будет эффект. Например, если двадцатилетний мужчина перейдет с западной на оптимизированную диету, то имеет шанс прожить дольше в среднем на 13 лет, а если такого же возраста женщина, ее продолжительность жизни ожидается дольше на 10,5 года. Если оздоровить питание решит пожилой мужчина или женщина в возрасте 80 лет, они могут получить дополнительные 3,4 года жизни. Но хотя лучшие результаты и касаются оптимизированной диеты, даже частичный переход к здоровому питанию связывают с более долгой жизнью. Так, небольшое изменение рациона в 20 лет может прибавить 6-7 лет к продолжительности жизни, в 60 лет – 4-5, а в 80 лет – около 2 лет.



При переходе с западной к оптимизированной диете, похоже, наибольшее положительное влияние на долголетие оказывает увеличение потребления бобовых, цельных зерен и орехов, а также уменьшение в рационе части красного и обработанного мяса. Но, опять-таки, эффект сильнее проявлялся у тех, кто начал здоровее питаться в младшем возрасте. Фрукты и овощи также сыграли роль, но их влияние на увеличение продолжительности жизни оказалось меньше, поскольку их доля в западной диете больше похожа на такую в оптимизированной, чем для других упомянутых продуктов.



Ученые использовали полученные ими результаты для разработки бесплатного онлайн-сервиса Food4HealthyLife, призванного помочь врачам и другим заинтересованным лицам оценивать влияние пищевых привычек на продолжительность жизни. Но следует помнить, что результаты исследования усреднены и не дают индивидуального предвидения продолжительности жизни. В конце концов, хотя работа и основана на качественных научных публикациях и позволяет в определенной степени обобщить имеющуюся информацию о влиянии питания на долголетие, она не учитывает все факторы, влияющие на продолжительность жизни, такие как стресс и улучшение качества медицинских вмешательств со временем. Также не исключено, что разные продукты из одной группы могут иметь разное влияние. Например, в группу «добавленные масла» входит и оливковое, и подсолнечное, и другие масла, чей состав и способ получения. ься.