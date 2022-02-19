Ученые выяснили, чем энергетические напитки опасны для детей

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Энергетические напитки охотно употребляют подростки и молодежь, чтобы взбодриться или сосредоточиться. Несмотря на высокое содержание сахара, напитки содержат кофеин, а иногда и другие активные вещества – гуарану и таурин. Подозревают, что в больших дозах эти вещества провоцируют головные боли, проблемы с сердечно-сосудистой системой и другие побочные эффекты у детей. В сочетании с алкоголем энергетики могут приводить к более поздним зависимостям. Также беспокоят исследования, согласно которым потребление кофеина на этапе полового созревания замедляет развитие мозга.



Риски для детей, вызванные потреблением энергетиков, исследовала команда ученых во главе с Клер Хойем (Claire Khouja) из Йоркского университета по заказу британского правительства. Ученые хотели узнать, насколько высок уровень потребления обогащенных кофеином энергетических напитков среди молодежи до 18 лет, а также в какой степени такое потребление влияет на ментальное и физическое



Для своего метода исследования ученые проанализировали 74 исследования на эту тему, опубликованные после 2013 года. Выяснилось, что за последние годы до 67% всех исследуемых детей и подростков по крайней мере один раз употребляли энергетический напиток. Приблизительно половина несовершеннолетних пьет его регулярно — по крайней мере, раз в неделю или в месяц, выяснили ученые.



Относительно последствий для здоровья ученые подтвердили предварительные данные. Несовершеннолетние, регулярно употребляющие энергетические напитки с содержанием кофеина, могут навредить своему физическому и психическому здоровью. Современное исследования доказывает: потребление энергетиков сопровождается частыми головными болями, гиперактивностью, а также депрессией и другими проблемами. Однако фактической причинно-следственной связи доказать пока не удалось, сообщают ученые в British Medical Journal (BMJ).Энергетические напитки охотно употребляют подростки и молодежь, чтобы взбодриться или сосредоточиться. Несмотря на высокое содержание сахара, напитки содержат кофеин, а иногда и другие активные вещества – гуарану и таурин. Подозревают, что в больших дозах эти вещества провоцируют головные боли, проблемы с сердечно-сосудистой системой и другие побочные эффекты у детей. В сочетании с алкоголем энергетики могут приводить к более поздним зависимостям. Также беспокоят исследования, согласно которым потребление кофеина на этапе полового созревания замедляет развитие мозга.Риски для детей, вызванные потреблением энергетиков, исследовала команда ученых во главе с Клер Хойем (Claire Khouja) из Йоркского университета по заказу британского правительства. Ученые хотели узнать, насколько высок уровень потребления обогащенных кофеином энергетических напитков среди молодежи до 18 лет, а также в какой степени такое потребление влияет на ментальное и физическое здоровье несовершеннолетних.Для своего метода исследования ученые проанализировали 74 исследования на эту тему, опубликованные после 2013 года. Выяснилось, что за последние годы до 67% всех исследуемых детей и подростков по крайней мере один раз употребляли энергетический напиток. Приблизительно половина несовершеннолетних пьет его регулярно — по крайней мере, раз в неделю или в месяц, выяснили ученые.Относительно последствий для здоровья ученые подтвердили предварительные данные.

"Дети , потребляющие кофеиновые напитки, сообщают о головных болях, болях в животе и проблемах со сном чаще, чем не употребляющих таких напитков", - сообщили ученые.

Также исследования показывают, что у них повышается кровяное давление. Некоторые обзорные исследования фиксируют случаи тяжелых побочных последствий: 8 детей имели острые проблемы с сердечно-сосудистой системой, у одной отказали почки после употребления энергетиков.



Энергетики могут также влиять на поведение. Да, потребление напитков чаще связано с гиперактивностью и дефицитом внимания.

"Среди прочего, удалось выявить корреляцию между потреблением энергетиков и стрессом, тревожностью и депрессией", - сообщили Хоя и ее команда. Однако не все разведки оказывали негативные эффекты.

Некоторые исследования утверждали долгосрочные последствия после потребления энергетических напитков. Их результаты указывают на более позднюю склонность молодежи употреблять алкоголь и другие наркотики, курить. Также самоповреждение и суицидальные тенденции чаще подмечали среди подростков, потреблявших энергетические напитки.

«Данные из Соединенного Королевства указывают на то, что дети, употребляющие энергетики пять и более раз в неделю, имеют хуже психологическое и физическое самочувствие, чем те, которые их не потребляют, — заключает Хоя и ее коллеги. — Все же остается неясно, приводит ли потребление энергетиков к худшему самочувствию. Или наоборот — плохое самочувствие заставляет употреблять энергетические напитки”.

Ведь полученные результаты в значительной степени проистекают из вопросников и поперечных исследований, в которых невозможно отличить причины от последствий.