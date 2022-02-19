Ученые выяснили, чем энергетические напитки опасны для детей

Несовершеннолетние, регулярно употребляющие энергетические напитки с содержанием кофеина, могут навредить своему физическому и психическому здоровью. Современное исследования доказывает: потребление энергетиков сопровождается частыми головными болями, гиперактивностью, а также депрессией и другими проблемами. Однако фактической причинно-следственной связи доказать пока не удалось, сообщают ученые в British Medical Journal (BMJ).
Энергетические напитки охотно употребляют подростки и молодежь, чтобы взбодриться или сосредоточиться. Несмотря на высокое содержание сахара, напитки содержат кофеин, а иногда и другие активные вещества – гуарану и таурин. Подозревают, что в больших дозах эти вещества провоцируют головные боли, проблемы с сердечно-сосудистой системой и другие побочные эффекты у детей. В сочетании с алкоголем энергетики могут приводить к более поздним зависимостям. Также беспокоят исследования, согласно которым потребление кофеина на этапе полового созревания замедляет развитие мозга.
Риски для детей, вызванные потреблением энергетиков, исследовала команда ученых во главе с Клер Хойем (Claire Khouja) из Йоркского университета по заказу британского правительства. Ученые хотели узнать, насколько высок уровень потребления обогащенных кофеином энергетических напитков среди молодежи до 18 лет, а также в какой степени такое потребление влияет на ментальное и физическое здоровье несовершеннолетних.
Для своего метода исследования ученые проанализировали 74 исследования на эту тему, опубликованные после 2013 года. Выяснилось, что за последние годы до 67% всех исследуемых детей и подростков по крайней мере один раз употребляли энергетический напиток. Приблизительно половина несовершеннолетних пьет его регулярно — по крайней мере, раз в неделю или в месяц, выяснили ученые.
Относительно последствий для здоровья ученые подтвердили предварительные данные.
Энергетические напитки охотно употребляют подростки и молодежь, чтобы взбодриться или сосредоточиться. Несмотря на высокое содержание сахара, напитки содержат кофеин, а иногда и другие активные вещества – гуарану и таурин. Подозревают, что в больших дозах эти вещества провоцируют головные боли, проблемы с сердечно-сосудистой системой и другие побочные эффекты у детей. В сочетании с алкоголем энергетики могут приводить к более поздним зависимостям. Также беспокоят исследования, согласно которым потребление кофеина на этапе полового созревания замедляет развитие мозга.
Риски для детей, вызванные потреблением энергетиков, исследовала команда ученых во главе с Клер Хойем (Claire Khouja) из Йоркского университета по заказу британского правительства. Ученые хотели узнать, насколько высок уровень потребления обогащенных кофеином энергетических напитков среди молодежи до 18 лет, а также в какой степени такое потребление влияет на ментальное и физическое здоровье несовершеннолетних.
Для своего метода исследования ученые проанализировали 74 исследования на эту тему, опубликованные после 2013 года. Выяснилось, что за последние годы до 67% всех исследуемых детей и подростков по крайней мере один раз употребляли энергетический напиток. Приблизительно половина несовершеннолетних пьет его регулярно — по крайней мере, раз в неделю или в месяц, выяснили ученые.
Относительно последствий для здоровья ученые подтвердили предварительные данные.
Также исследования показывают, что у них повышается кровяное давление. Некоторые обзорные исследования фиксируют случаи тяжелых побочных последствий: 8 детей имели острые проблемы с сердечно-сосудистой системой, у одной отказали почки после употребления энергетиков.
Энергетики могут также влиять на поведение. Да, потребление напитков чаще связано с гиперактивностью и дефицитом внимания.
Некоторые исследования утверждали долгосрочные последствия после потребления энергетических напитков. Их результаты указывают на более позднюю склонность молодежи употреблять алкоголь и другие наркотики, курить. Также самоповреждение и суицидальные тенденции чаще подмечали среди подростков, потреблявших энергетические напитки.
Ведь полученные результаты в значительной степени проистекают из вопросников и поперечных исследований, в которых невозможно отличить причины от последствий.
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