Ученые впервые создали говяжий стейк при помощи 3d-печати

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Стейк, шницель, котлета – многие не хотят отказываться от мясных продуктов. Однако разведение и содержание животных требует большого количества пищи и чревато климатом. Поэтому ученые и предприниматели уже длительное время возятся над тем, как помочь проблеме, не разводя крупный рогатый скот, а создавая мясо из клеточных культур в лаборатории.



До сих пор лабораторное мясо не очень убеждало, его использовали только в бургерах, фрикадельках и других мясных продуктах, нуждавшихся в первичной обработке. Значительно сложнее воспроизвести в лаборатории природную структуру стейка или филе.



Сейчас большой шаг навстречу искусственному стейку сделал Дон Ги Кан (Dong-Hee Kang) и его коллеги из Осакского университета. Они впервые вырастили из клеток настоящее мясо. В качестве образца послужил настоящий деликатес – стейк из коровы вагю. Японские ученые впервые создали говядину вроде вагю (общее название мясных пород коров, отличающихся генетической предрасположенностью к интенсивной мраморности и высокому содержанию ненасыщенных жиров.) в лаборатории. Искусственный стейк имеет такие же вкрапления жира и мышечных волокон, что присущи мясу японских коров вагю. Лабораторный вариант возник из волокон и тканей, выращенных из стволовых клеток и оформленных в желаемую структуру с помощью 3D-печати, сообщили ученые в журнале Nature Communications.Стейк, шницель, котлета – многие не хотят отказываться от мясных продуктов. Однако разведение и содержание животных требует большого количества пищи и чревато климатом. Поэтому ученые и предприниматели уже длительное время возятся над тем, как помочь проблеме, не разводя крупный рогатый скот, а создавая мясо из клеточных культур в лаборатории.До сих пор лабораторное мясо не очень убеждало, его использовали только в бургерах, фрикадельках и других мясных продуктах, нуждавшихся в первичной обработке. Значительно сложнее воспроизвести в лаборатории природную структуру стейка или филе.Сейчас большой шаг навстречу искусственному стейку сделал Дон Ги Кан (Dong-Hee Kang) и его коллеги из Осакского университета. Они впервые вырастили из клеток настоящее мясо. В качестве образца послужил настоящий деликатес – стейк из коровы вагю.

«По образцу гистологической структуры коровы веса мы разработали специальный метод 3D-печати, благодаря которому можно создавать уникальную сложную структуру мяса, в частности, мышечных волокон, жира, кровеносных сосудов», – пояснил Кан.

Как и настоящий стейк-вагю, лабораторное мясо – мраморное и его состав очень напоминает тот, что присущ натуральному мясу.



Исходным пунктом для мяса вагю из лаборатории стали два сорта стволовых клеток, которые ученые отобрали из мышечной и жировой тканей свежезарезанного животного. Из так называемых клеток-спутников в специальных пищевых средах ученые вырастят чистые мышечные клетки. Из стволовых клеток жировой ткани развились жировые клетки, а при целенаправленном добавлении определенных факторов роста – и кровеносные сосуды.